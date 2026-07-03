Ancelotti confirmó última decisión con Neymar: Brasil, por los cuartos

Carlo Ancelotti confirmó que Neymar ya está en condiciones físicas de disputar un partido completo y dejó abierta la posibilidad de utilizar al astro brasileño durante los 90 minutos en el duelo de octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega.

Brasil buscará este domingo el boleto a los cuartos de final con la posibilidad de volver a contar plenamente con Neymar, una de sus principales figuras.

El seleccionador de Brasil explicó que el delantero, quien llegó al torneo con una lesión y se perdió los dos primeros compromisos de la fase de grupos, ha completado su recuperación y está disponible si el desarrollo del encuentro así lo exige.

Ancelotti despejó todas las dudas sobre Neymar antes de los octavos del Mundial

"Está físicamente apto para disputar los 90 minutos si las necesidades del partido así lo requieren", aseguró el técnico italiano en una entrevista concedida al diario Folha de São Paulo.

Ancelotti también reveló que, aunque Neymar no está conforme con su papel de suplente, ha asumido la situación con profesionalismo: "Neymar es muy respetuoso, amable y querido por sus compañeros. Es un carácter muy importante para el equipo porque tiene calidad", afirmó.

El experimentado entrenador dejó claro que la presencia del exjugador del Barcelona y PSG dependerá exclusivamente de las necesidades colectivas. "Entrará a la cancha cuando considere que el equipo lo necesita", señaló.

Neymar ya está listo: Ancelotti confirmó si puede jugar los 90 minutos

Más allá del caso de Neymar, Ancelotti insistió en que el éxito de Brasil no dependerá de una figura individual, sino del funcionamiento del grupo.: "Los aficionados necesitan de un 'crack'. Pero aquí, en la selección, nosotros no necesitamos un 'crack'. Necesitamos jugadores de alto nivel que puedan contribuir al equipo", manifestó.

El estratega italiano también analizó al próximo rival de la Canarinha y destacó la fortaleza de Noruega, a la que calificó como un equipo muy físico, organizado defensivamente y peligroso en las jugadas de pelota quieta.

Además, elogió a Erling Haaland, a quien definió como "uno de los mejores jugadores del mundo", aunque aclaró que su plan defensivo será colectivo y no basado en una marca individual.