Antes de ser anunciado, Steven Barreiro sorprendió a los hinchas de Millonarios

Aunque Millonarios aún no ha oficializado su contratación, Steven Barreiro ya comenzó a ganarse el cariño de la hinchada azul. El experimentado defensor central, quien se encuentra muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del equipo bogotano, envió un mensaje informal que rápidamente se hizo viral entre los aficionados y alimentó la expectativa por su llegada.

El zaguero caleño, de 32 años, se realizaría este martes los exámenes médicos, último paso antes de firmar un contrato por dos temporadas, con opción de extender el vínculo por un año más. Mientras se define su incorporación, Barreiro sorprendió con unas palabras dirigidas a los seguidores embajadores.

Steven Barreiro ilusiona a Millonarios con su primer mensaje: "Feliz de estar acá"

"Hola, un fuerte saludo a Radio Emisora Millonarios, de parte de su amigo Steven Barreiro. Feliz de estar acá, abrazo, nos vemos pronto", expresó el defensor.

El mensaje fue recibido con entusiasmo por la afición, que no tardó en darle la bienvenida a través de las redes sociales. En el momento de la grabación, uno de los hinchas le respondió: "Bienvenido al más grande de Colombia, a romperla".

Lejos de ignorar el gesto, Barreiro volvió a contestar con un mensaje de agradecimiento que reforzó la cercanía con los seguidores azules.

"Muchas gracias, saludos a todos", respondió el futbolista.

Steven Barreiro habló por primera vez para la afición de Millonarios y dejó un claro mensaje

Las palabras del defensor llegan mientras Millonarios continúa reforzando su plantilla para afrontar la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

De superar satisfactoriamente las pruebas médicas, Barreiro será anunciado oficialmente como nuevo jugador del club dirigido por Fabián Bustos.

Con una amplia trayectoria en el fútbol colombiano y mexicano, el defensor está llamado a aportar experiencia y liderazgo a la zaga embajadora.