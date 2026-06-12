Árbitro Facundo Tello pidió disculpas en pleno partido del Mundial: la escena se hizo viral

El Mundial de 2026 dejó este viernes una de sus imágenes más curiosas y comentadas durante el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia-Herzegovina en el Toronto Stadium.

El protagonista no fue un futbolista, sino el árbitro argentino Facundo Tello, quien terminó involucrado accidentalmente en una jugada y reaccionó de inmediato con un gesto que provocó sonrisas entre jugadores y aficionados.

La acción se produjo sobre el minuto 14 del encuentro, cuando Bosnia intentaba construir un ataque en la mitad de la cancha. El mediocampista con el dorsal número 10, Ermedin Demirovi, buscó habilitar a uno de sus compañeros con un pase, pero el balón terminó impactando en la posición del colegiado argentino, que se encontraba muy cerca de la trayectoria de la jugada.

Árbitro del Mundial, protagonista por un curioso error en Canadá vs. Bosnia

La interrupción generó la inmediata protesta del delantero bosnio Ermedin Demirovic, quien levantó los brazos reclamando porque la acción prometía una progresión ofensiva para su equipo. Sin embargo, antes de que la situación escalara, Tello reconoció su involuntaria participación.

El juez FIFA levantó ambas manos en señal de disculpa y pidió perdón a los jugadores por haber interferido en la jugada. El gesto fue bien recibido por los protagonistas, quienes tomaron la situación con deportividad mientras el árbitro ordenaba la reanudación mediante un bote a tierra, tal como establece el reglamento en este tipo de situaciones.

La escena generó algunas risas sobre el terreno de juego y rápidamente se convirtió en una de las anécdotas más llamativas de la jornada mundialista. Incluso varios futbolistas esbozaron sonrisas al ver la reacción del árbitro argentino, consciente de que había quedado involuntariamente en el centro de la acción.

Más allá del curioso episodio, el encuentro terminó igualado 1-1. Bosnia se adelantó con un gol de Jovo Lukic en el primer tiempo, mientras que Cyle Larin marcó en la segunda mitad para rescatar un valioso empate para Canadá, que consiguió sumar su primer punto en un Mundial disputado como anfitrión.