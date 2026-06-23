Argelia protagonizó una remontada épica y silenció a Jordania en el Mundial

Cuando parecía que Jordania se encaminaba hacia una victoria que la mantenía con vida en el Mundial 2026, Argelia encontró respuestas en el segundo tiempo y remontó un partido que se había complicado más de lo esperado.

Los goles de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri permitieron a los ‘Zorros del Desierto’ darle vuelta al marcador y recuperar sus aspiraciones en el Grupo J.

La selección argelina había llegado al descanso en desventaja tras el tanto de Nizar Al Rashdan, quien aprovechó un error defensivo para adelantar a Jordania. Sin embargo, el conjunto africano salió decidido a cambiar la historia en el complemento.

Argelia reaccionó a tiempo: Benbouali y Gouiri lideraron la remontada ante Jordania

Desde los primeros minutos de la segunda mitad, Argelia se instaló en campo rival y comenzó a generar ocasiones de peligro. Ibrahim Maza fue uno de los jugadores más insistentes.

Primero probó con un remate de media distancia que obligó al arquero Yazeed Abu Laila a intervenir con los puños y, minutos después, volvió a intentarlo tras una acción individual que terminó desviada.

La presión argelina encontró premio al minuto 68. Tras un tiro de esquina y luego de haber avisado en una acción similar, Nadhir Benbouali ganó en las alturas dentro del área y conectó un potente cabezazo que dejó sin opciones al guardameta jordano. El empate reflejaba lo ocurrido en el terreno de juego y hacía justicia al dominio que ejercía Argelia.

Argelia despertó a tiempo y remontó un partido que parecía perdido ante Jordania

Lejos de conformarse con la igualdad, los dirigidos por Vladimir Petkovic mantuvieron la intensidad ofensiva. Fares Chaibi intentó sorprender con un disparo lejano, aunque nuevamente Abu Laila respondió con seguridad.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a un empate, apareció Amine Gouiri para desatar la celebración argelina. Al minuto 81, el atacante aprovechó una nueva incursión ofensiva para marcar el 2-1 y completar una remontada cargada de carácter y perseverancia.

El gol terminó de derrumbar la resistencia jordana y confirmó la reacción de un equipo que nunca dejó de buscar el partido. Argelia transformó la frustración del primer tiempo en una muestra de carácter y consiguió una victoria que puede resultar decisiva en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial.