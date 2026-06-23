Argelia resucitó en el Mundial 2026: así quedó la pelea por avanzar en el Grupo J

Argelia volvió a meterse en la pelea por la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La remontada 2-1 sobre Jordania cambió el panorama del Grupo J y dejó una definición abierta para la última jornada, con tres selecciones todavía aspirando a quedarse con los dos cupos disponibles.

Los ‘Zorros del Desierto’ estuvieron contra las cuerdas luego de que Jordania se adelantara en el marcador con el gol de Nizar Al Rashdan. El resultado dejaba a los dirigidos por Vladimir Petkovic en una situación complicada, pero la reacción llegó en la segunda parte.

Argentina manda, pero hay drama: así está la lucha por los dieciseisavos en el Grupo J

Nadhir Benbouali apareció para igualar el compromiso y, posteriormente, Amine Gouiri completó la remontada con el tanto que le devolvió la esperanza al conjunto africano. Con esos tres puntos, Argelia alcanzó las mismas unidades que Austria y mantuvo intactas sus posibilidades de avanzar.

La parte alta del grupo sigue dominada por Argentina. La Albiceleste suma seis puntos tras sus dos primeras presentaciones y tiene prácticamente asegurada su presencia en la siguiente ronda, además de llegar con ventaja para quedarse con el primer lugar de la zona.

Más abajo, la lucha está completamente abierta. Austria ocupa la segunda posición con tres unidades y una diferencia de gol de cero, mientras que Argelia también acumula tres puntos, pero aparece tercera debido a su registro negativo de -2. Ambos equipos llegan a la última fecha dependiendo de su propio resultado para buscar el boleto a los dieciseisavos.

El Grupo J quedó en llamas: Argelia y Austria se juegan todo por un boleto

El panorama más complicado es para Jordania. La selección asiática perdió sus dos encuentros, permanece sin puntos y tiene una diferencia de gol de -3. Aunque conserva una mínima posibilidad matemática, necesita una combinación de resultados para evitar la eliminación.

Con una jornada por disputar, el Grupo J se convirtió en una de las zonas más cerradas del Mundial. Argentina parte como favorita para quedarse con el liderato, mientras Austria y Argelia protagonizarán una batalla directa por el segundo puesto.

Equipo | Puntos | Diferencia de gol

Argentina | 6 | +5

Austria | 3 | 0 |

Argelia | 3 | -2 |

Jordania | 0 | -3 |