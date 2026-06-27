Argentina no se puede confiar: así es Cabo Verde, la revelación del Mundial 2026

Argentina ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, aunque pocos lo imaginaban al inicio del torneo, será Cabo Verde, la gran sorpresa de la fase de grupos.

La selección africana protagonizó uno de los mayores batacazos del campeonato al clasificarse como segunda del Grupo H y ahora intentará seguir haciendo historia frente a la vigente campeona del mundo.

Con apenas poco más de 500.000 habitantes, el pequeño país insular del Atlántico disputó por primera vez una Copa del Mundo y respondió con una campaña que despertó la admiración de propios y extraños.

Los 'Tiburones Azules' debutaron con un empate sin goles frente a España, luego igualaron 2-2 ante Uruguay y sellaron su clasificación tras sumar un nuevo punto que les permitió avanzar a la ronda eliminatoria.

Cabo Verde, la gran revelación del Mundial 2026 que desafiará a Argentina en los dieciseisavos de final

El equipo dirigido por Pedro Leitao Brito, conocido como Bubista, ha construido su identidad alrededor de la palabra "morabeza", un concepto caboverdiano que representa la hospitalidad, la tranquilidad y la forma de vivir sin estrés. Esa filosofía se ha reflejado en un grupo que juega con personalidad, disciplina táctica y sin complejos frente a rivales de mayor tradición.

Una de sus principales figuras es el delantero Dailon Livramento, goleador de las Eliminatorias y referente ofensivo del equipo.

A su lado sobresalen el experimentado capitán Ryan Mendes y el mediocampista Kevin Pina, encargado de equilibrar el juego y liderar las transiciones desde la mitad del campo.

Argentina enfrentará a la Cenicienta del Mundial: el rival que sorprendió a todos

Bubista suele alternar entre un sistema 4-2-3-1 y un 4-4-1-1, apostando por una presión intensa, rápidas transiciones y un sólido trabajo colectivo. Esa organización ha convertido a Cabo Verde en un rival mucho más peligroso de lo que indica su puesto 64 en el ranking FIFA.

Ahora, el siguiente desafío será nada menos que Argentina. El partido se disputará el próximo 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, donde la gran revelación del Mundial buscará prolongar su cuento de hadas y dar otro golpe histórico frente a la selección dirigida por Lionel Scaloni.