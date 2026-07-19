Argentina se salvó de milagro: Montiel frustró a Cucurella cuando iba a definir

España volvió a demostrar por qué ha sido el equipo que más ha propuesto en la final del Mundial. Apenas comenzado el segundo tiempo, la Roja construyó una de las jugadas más claras del partido, pero se encontró con una intervención salvadora de Gonzalo Montiel, quien evitó el que parecía un gol seguro de Marc Cucurella.

Argentina logró sobrevivir al intenso asedio español gracias a la oportuna intervención de Montiel, que mantuvo el empate y evitó que la superioridad de la Roja se reflejara en el marcador.

Montiel salva a Argentina y evita el gol cantado de Cucurella

La acción nació por el costado derecho, donde el conjunto español elaboró una rápida combinación para romper el bloque defensivo argentino.

El balón terminó en los pies de un atacante que llegó hasta la línea de fondo y envió un centro raso al corazón del área, dejando completamente desacomodada a la zaga albiceleste.

En el segundo palo apareció Cucurella, que llegaba sin marca y listo para empujar la pelota frente a Emiliano 'Dibu' Martínez. Sin embargo, cuando el lateral español ya preparaba el remate, Montiel realizó un cierre providencial para interceptar el balón y despejar el peligro en el último instante.

La reacción del defensor argentino desató el alivio de sus compañeros y de los aficionados, conscientes de que la jugada tenía destino de gol. Una vez más, Cucurella fue el futbolista más incisivo de España, confirmando el gran partido que viene realizando por la banda izquierda y su constante presencia en el área rival.