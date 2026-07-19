Argentina Vs España: titulares confirmados para la final del Mundial

Las selecciones de Argentina y España están listas para disputar este domingo 19 de julio la gran final de la Copa del Mundo en el estadio de Nueva York / Nueva Jersey.

El equipo argentino buscará su cuarto título del mundo, mientras que el español tratará de quedarse con el primer lugar por segunda ocasión en su historia.

Argentina y tres cambios en su titular

Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, sorprendió al hacer tres cambios en la alineación titular, teniendo como referencia el anterior duelo por semifinales ante Inglaterra.

Emiliano 'Dibu' Martínez se mantiene como guardameta y en la línea defensiva se ubicarán Gonzalo Montiel, Cristián Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

En el medio campo estarán Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Los encargados del ataque serán Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.

España sin cambios

La selección de España no presenta cambios en su titular y mantiene el equipo que ha disputado los cuartos de final y la semifinal.

Unai Simón se mantiene como guardameta y en la zona defensiva se ubican Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella.

Como mediocampistas se desempeñarán, Rodri Hernández, Dani Olmo y Fabián Ruiz.

En el frente de ataque estarán Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

España Vs Argentina EN VIVO por RCN

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