Argentina Vs Inglaterra: titulares confirmados para la semifinal del Mundial

Las selecciones de Argentina e Inglaterra disputan este miércoles 15 de julio uno de los partidos más atractivos de la Copa del Mundo 2026 al enfrentarse en la ronda semifinal en el estadio de Atlanta.

El ganador de la serie se medirá en la gran final del domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey frente a España, que dejó en el camino a Francia.

Titular de Inglaterra

Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, presentará tres cambios en la nómina titular con respecto al 11 que le ganó en cuartos de final a Noruega.

Reece James, Djed Spence y Morgan Rogers fueron incluidos desde el arranque en lugar de Nico O'Reilly, Ezri Konsa y Noni Madueke.

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane

Titular de Argentina

Por el lado de Argentina, Lionel Scaloni sorprendió al dejar en el banco de suplentes a Rodrigo De Paul y en su lugar ubicar por una de las bandas a Giuliano Simeone.

El resto del equipo argentino será el mismo que superó en cuartos de final a Suiza con Lionel Messi y Julián Álvarez como referentes en el ataque.

Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Giuliano Simeone, Enxo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina Vs Inglaterra EN VIVO por RCN

El partido entre Argentina contra Inglaterra se disputa este miércoles 15 de julio a partir de las 14:00, horario colombiano, en el estadio de Atlanta.

Todas las emociones del compromiso por la ronda semifinal se puede VER EN VIVO por la señal abierta y la APP del Canal RCN.