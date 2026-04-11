¡Arsenal perdió! Estas son las cuentas del Manchester City para ser campeón de la Premier

La derrota del Arsenal en el Emirates Stadium ante el AFC Bournemouth (1-2) ha reabierto inesperadamente la pelea por el título de la Premier League y le ha dado una última oportunidad al Manchester City de soñar con una remontada que parecía improbable semanas atrás.

Manchester City podría reducir la diferencia a seis puntos si logra imponerse este domingo en su visita al Chelsea en Stamford Bridge

El equipo dirigido por Pep Guardiola depende ahora de sí mismo para meterle presión al líder. Con el tropiezo de los ‘Gunners’, el City podría reducir la diferencia a seis puntos si logra imponerse este domingo en su visita al Chelsea en Stamford Bridge. Además, cuenta con un partido menos y un duelo directo pendiente frente al Arsenal en el Etihad Stadium, un escenario que podría resultar decisivo en la definición del campeonato.

Las cuentas son claras: si el City gana sus compromisos pendientes, incluyendo el enfrentamiento directo, la distancia se reduciría considerablemente, dejando la lucha por el título completamente abierta en la recta final del torneo. La combinación de calendario y enfrentamientos directos le da a los ‘Sky Blues’ una ventana real para recortar puntos y poner contra las cuerdas a su principal rival.

El momento anímico también juega un papel clave. Mientras el Arsenal acumula tres derrotas en sus últimos cuatro partidos y muestra señales de desgaste tras perder la final de la Copa de la Liga y quedar eliminado en la FA Cup, el City llega con mayor estabilidad competitiva. La presión alta y la solidez mostrada por el Bournemouth, dirigido por Andoni Iraola, dejaron al descubierto las dificultades del equipo londinense para sostener su rendimiento en este tramo decisivo.

Manchester City

Jornada 32: vs Chelsea

Jornada 33: vs Arsenal.

Jornada 34: vs Burnley

Jornada 35: vs Everton

Jornada 36: vs Brendfort

Jornada 37: vs Bournemouth

Jornada 38: vs vs Aston Villa.

Arsenal

Jornada 33: vs Manchester City

Jornada 34: vs Newcastle

Jornada 35: vs Fullham

Jornada 36: vs West Ham United

Jornada 37: vs Brendfort

Jornada 38: vs. Crystal Palace

Arsenal tiene 70 puntos, City tiene 61; de ganar su partido por la fecha 32 contra Chelsea llegaría a 64. De ganar su partido pendiente contra Crystal Palace por la fecha 31, llegaría a 67. y con el enfrentamiento entre sí, por la fecha 33, Pep Guardiola depende de sí mismo para dar un golpe en la mesa por la Premier League.