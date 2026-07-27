Arzuaga rompió el silencio y envió un mensaje a la hinchada de Nacional tras la despedida de Macnelly

Lo que debía ser una noche de celebración para despedir a Macnelly Torres terminó dejando una de las imágenes más comentadas durante el fin de semana en el fútbol colombiano.

Durante el partido de homenaje al histórico volante, disputado en el estadio Atanasio Girardot, Martín Arzuaga fue recibido con una fuerte silbatina por parte de un sector de la hinchada de Atlético Nacional, una reacción que el exdelantero no tardó en responder a través de sus redes sociales.

La rechifla se produjo cuando el exatacante apareció en el terreno de juego como uno de los invitados especiales de la denominada ‘Última función’, el evento organizado para rendir homenaje a Macnelly, uno de los grandes ídolos del club verdolaga.

Sin embargo, el recuerdo de la final de la Liga de 2004, en la que Arzuaga fue una de las figuras de Junior en la conquista del título frente a Nacional, sigue muy presente entre los aficionados antioqueños.

El homenaje cumplió su principal objetivo: reconocer la brillante trayectoria de Macnelly Torres. Sin embargo, la inesperada reacción de la hinchada hacia Martín Arzuaga terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche en Medellín.

Martín Arzuaga rompió el silencio tras la silbatina en Nacional: “No entendí el odio”

A pesar de haber transcurrido más de dos décadas desde aquel campeonato, la afición hizo sentir su descontento con una sonora silbatina. Arzuaga, lejos de entrar en la polémica, manifestó su sorpresa por la reacción de los seguidores verdes.

“No entendí el odio y el descontrol por una persona”, escribió el exfutbolista en sus redes sociales.

El exdelantero también aprovechó para agradecer a Macnelly Torres por haberlo invitado al evento, recordando la amistad que ambos construyeron desde las divisiones menores de Junior y que se ha mantenido intacta con el paso de los años.

“Gracias Macnelly por la amistad y el cariño, va más allá del balón”, agregó.

Lejos de sentirse afectado, Arzuaga aseguró que la actitud de la tribuna terminó motivándolo y despertando recuerdos de su etapa como futbolista profesional.

Hinchada de Nacional silbó a Martín Arzuaga en la despedida de Macnelly Torres y el exdelantero respondió: “No entendí el odio”

“Les agradezco a todos los que se preocuparon por mí con esa linda silbatina. Me empoderó y me dio más ganas de jugar y de recordar tiempos maravillosos”, expresó.

Aunque algunos aficionados relacionaron el rechazo con la histórica final de 2004, otros también señalaron que sus recientes opiniones como comentarista deportivo de ESPN han generado molestias entre seguidores de Nacional.

Más allá del episodio, la despedida de Macnelly reunió a varias generaciones del fútbol colombiano. Figuras como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Giovanni Hernández, Víctor Danilo Pacheco, Omar Pérez, René Higuita, Mario Yepes, Carlos Sánchez, Juan Fernando Quintero y Dávinson Sánchez acompañaron al exvolante en una jornada cargada de emociones.