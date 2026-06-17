Así le ha ido a Colombia en sus debuts mundialistas: el dato que preocupa antes del estreno

La Selección Colombia se prepara para escribir un nuevo capítulo en la Copa Mundial de la FIFA, un escenario en el que ha vivido emociones de todo tipo desde su primera participación en 1962.

A lo largo de seis apariciones mundialistas, el combinado nacional ha alternado victorias memorables con dolorosas derrotas en sus estrenos, dejando una estadística equilibrada y llena de historias para recordar.

El debut absoluto de Colombia en una Copa del Mundo se produjo en Chile 1962. El equipo dirigido por Adolfo Pedernera comenzó su aventura enfrentando a Uruguay, una de las potencias históricas del continente.

Estadística de Colombia en los debuts de los Mundiales

Aunque los cafeteros mostraron carácter, terminaron cayendo 2-1. Sin embargo, aquel encuentro quedó grabado para siempre en la memoria del fútbol colombiano gracias al gol de Francisco “Cobo” Zuluaga, el primero de un jugador colombiano en la historia de los Mundiales.

Tuvieron que pasar 28 años para que la Tricolor volviera a la máxima cita del fútbol. En Italia 1990, el regreso fue soñado. Colombia derrotó 2-0 a Emiratos Árabes Unidos con anotaciones de Bernardo Redín y Carlos “El Pibe” Valderrama, iniciando de la mejor manera una campaña que terminaría con la histórica clasificación a los octavos de final.

Las expectativas eran enormes para Estados Unidos 1994. El conjunto dirigido por Francisco Maturana llegó señalado como una de las selecciones revelación del torneo tras una brillante eliminatoria. No obstante, el estreno fue un duro golpe. Rumania sorprendió a Colombia y se impuso 3-1 en un partido en el que José “El Tren” Valencia marcó el único gol cafetero.

¿Buen o mal augurio? El balance de Colombia en sus estrenos de Copa del Mundo

Cuatro años después, en Francia 1998, el destino volvió a cruzar a Colombia con Rumania en el debut. La revancha que tanto esperaba el país no llegó. Los europeos se impusieron nuevamente, esta vez por 1-0, dejando a la selección nacional contra las cuerdas desde el inicio del campeonato.

La mejor presentación de Colombia en un estreno mundialista llegó en Brasil 2014. Después de 16 años de ausencia, la Tricolor regresó con una exhibición de fútbol y contundencia. Ante una marea amarilla en Belo Horizonte, venció 3-0 a Grecia gracias a los goles de Pablo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez. Aquella victoria fue el punto de partida de una campaña histórica que culminó en los cuartos de final.

El más reciente debut ocurrió en Rusia 2018 y dejó un sabor amargo. Colombia comenzó ganando frente a Japón con un gol de Juan Fernando Quintero, pero la temprana expulsión de Carlos Sánchez cambió el rumbo del encuentro. Los asiáticos aprovecharon la superioridad numérica para remontar y quedarse con el triunfo por 2-1.