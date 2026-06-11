Así luce la nueva grama del Metropolitano de Barranquilla tras la remodelación

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez empieza a mostrar una de las imágenes más esperadas por los aficionados de Junior, la Selección Colombia y el fútbol colombiano en general. En medio de las ambiciosas obras de remodelación que se ejecutan desde hace varios meses, el gramado del escenario barranquillero ya comienza a tomar forma y a teñirse de verde, una señal visible del avance que registra el proyecto.

Las primeras imágenes de la nueva superficie han despertado la expectativa de los hinchas, que observan cómo el principal escenario deportivo de la Costa Caribe se acerca poco a poco a la versión moderna que albergará grandes eventos internacionales en los próximos años.

Según confirmó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, las obras ya superan el 40 % de ejecución tras más de 110 días de trabajo continuo. Uno de los avances más significativos corresponde precisamente al césped, donde fueron sembrados cerca de ocho millones de estolones con el objetivo de garantizar una superficie de primer nivel.

La nueva grama ya es visible en amplios sectores del terreno de juego y se espera que durante las próximas semanas complete su proceso de crecimiento hasta cubrir totalmente la cancha. De acuerdo con el cronograma establecido, en aproximadamente un mes el campo debería lucir completamente verde y consolidado.

Así está quedando el nuevo Metropolitano: la grama ya roba todas las miradas

La renovación del gramado forma parte de una transformación integral que busca convertir al denominado “Súper Metro” en uno de los estadios más modernos de Sudamérica. La eliminación de la pista atlética permitirá acercar a los aficionados al terreno de juego mediante la construcción de un nuevo tercer anillo, generando una experiencia más cercana e intensa para los espectadores.

Mientras la cancha comienza a cobrar vida, cientos de trabajadores avanzan simultáneamente en la remodelación de graderías, camerinos, zonas de prensa, museos, restaurantes, baños y espacios VIP. Además, el escenario contará con nueva silletería, modernas pantallas gigantes, iluminación repotenciada y fachadas completamente renovadas.

La evolución del césped representa uno de los símbolos más visibles del proyecto. Cada brote verde que aparece sobre el terreno confirma que el Metropolitano avanza hacia una nueva era.