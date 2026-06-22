Así quedó el Grupo G del Mundial 2026: Egipto, líder y las cuentas para clasificar

Egipto protagonizó una remontada con sello de candidato en el Grupo G del Mundial 2026. Los ‘faraones’ derrotaron 3-1 a Nueva Zelanda en Vancouver, después de comenzar abajo en el marcador, y terminaron la jornada como líderes de su zona gracias a una reacción contundente en el segundo tiempo.

El conjunto africano sufrió un golpe inesperado al minuto 15, cuando Finn Surman apareció en el área para conectar un cabezazo preciso y vencer al arquero egipcio. Nueva Zelanda aprovechó las dudas defensivas de su rival, sostuvo el orden táctico y logró marcharse al descanso con una ventaja mínima.

Pero Egipto cambió la historia del partido en la segunda mitad. Con mayor intensidad ofensiva y el protagonismo de sus jugadores más experimentados, los dirigidos por Rui Vitória encontraron el empate al minuto 58.

Egipto remontó ante Nueva Zelanda y se adueñó del liderato del Grupo G del Mundial 2026

Mostafa Zico ganó posición dentro del área y, tras un centro preciso, cabeceó sin oposición para superar a Max Crocombe y devolverle la ilusión a los africanos.

La remontada llegó apenas nueve minutos después y tuvo como protagonista a Mohamed Salah. La estrella egipcia apareció en el momento clave, recibió una asistencia de Zico dentro del área y definió con categoría al palo derecho del arquero neozelandés para convertir el 2-1.

Nueva Zelanda intentó reaccionar, pero perdió solidez tras el golpe recibido. Egipto aprovechó los espacios y cerró la victoria al minuto 82 con Mahmoud Trézéguet, quien apareció en un tiro de esquina y volvió a imponerse por arriba para marcar el 3-1 definitivo.

¡Ojo al Grupo G! Egipto es líder, pero una selección quedó al borde de la eliminación

El triunfo dejó a Egipto en la cima del Grupo G con cuatro puntos, gracias a una victoria y un empate, además de una diferencia de gol de +2. Irán y Bélgica aparecen como escoltas con dos unidades, mientras que Nueva Zelanda queda en el último lugar con un punto.

Con Mohamed Salah como referente, Egipto dio un paso gigante hacia la clasificación y confirmó que será uno de los equipos a seguir en esta Copa del Mundo. Nueva Zelanda, en cambio, quedó contra las cuerdas y deberá sumar en sus próximos partidos si quiere mantener sus opciones de avanzar.

Pos. | Equipo | PJ | Pts | DG |

1 | Egipto | 2 | 4 | +2

2 | Irán | 2 | 2 | 0

3 | Bélgica | 2 | 2 | 0

4 | Nueva Zelanda | 2 | 1 | -2