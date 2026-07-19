Así quedó el palmarés de los campeones del Mundial tras el título de España

España volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. Con su victoria por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial de 2026, la Roja conquistó su segundo título planetario y se unió nuevamente al selecto grupo de selecciones que han logrado levantar la Copa del Mundo en más de una ocasión.

Con la conquista de 2026, España no solo recuperó el trono del fútbol mundial después de 16 años, sino que también modificó el mapa histórico de los campeones del planeta, consolidándose entre las selecciones más exitosas que ha tenido la Copa del Mundo.

España conquista el Mundial 2026 y entra en el exclusivo grupo de selecciones multicampeonas

El equipo dirigido por Luis de la Fuente acabó con el sueño de la Albiceleste de defender el título obtenido en Catar 2022 y amplió un palmarés que comenzó en Sudáfrica 2010, cuando una generación liderada por Andrés Iniesta, Xavi Hernández e Iker Casillas alcanzó la gloria por primera vez.

Dieciséis años después, una nueva camada encabezada por figuras como Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams devolvió a España a la cima del fútbol mundial.

Con este campeonato, España se convirtió en el octavo país con más de un Mundial, compartiendo ese privilegio con Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia y Uruguay.

Inglaterra, campeona en 1966, continúa siendo la única selección que solo ha conquistado una Copa del Mundo entre las ocho naciones que han alcanzado la gloria.

Brasil sigue liderando el palmarés histórico con cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). Le siguen Alemania e Italia, ambas con cuatro coronas.

Argentina permanece con tres campeonatos (1978, 1986 y 2022), mientras que Francia y Uruguay acumulan dos conquistas cada una. Ahora España también suma dos estrellas, gracias a los títulos obtenidos en 2010 y 2026.

España ya tiene dos Mundiales: así quedó el listado histórico de campeones

Brasil: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002 (5).

Alemania: 1954, 1974, 1990 y 2014 (4).

Italia: 1934, 1938, 1982 y 2006 (4).

Argentina: 1978, 1986 y 2022 (3).

España: 2010 y 2026 (2).

Francia: 1998 y 2018 (2).

Uruguay: 1930 y 1950 (2).

Inglaterra: 1966 (1).