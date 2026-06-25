Así quedó el primer partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 ya tiene su primer capítulo confirmado. Sudáfrica y Canadá se enfrentarán el próximo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un duelo que marcará el estreno de los dieciseisavos de final en la historia de las Copas del Mundo y abrirá oficialmente la lucha por un lugar entre los mejores equipos del torneo.

El cruce reúne a dos de las selecciones que han sabido desafiar los pronósticos durante la fase de grupos. Sudáfrica logró una clasificación histórica al quedarse con el segundo lugar del Grupo A.

El conjunto africano llegó a la última jornada con la obligación de responder y lo hizo con una victoria decisiva sobre Corea del Sur, resultado que le permitió avanzar a la ronda eliminatoria.

Canadá, por su parte, confirmó su crecimiento futbolístico al terminar como líder de su grupo. La selección norteamericana ha aprovechado el impulso de disputar la Copa del Mundo en casa y ahora afronta un nuevo desafío con la ilusión de seguir construyendo una campaña histórica.

Sudáfrica y Canadá inauguran los dieciseisavos de final del Mundial 2026

El encuentro también tendrá un dato particular. Aunque Canadá es uno de los países anfitriones del Mundial, aparecerá oficialmente como visitante en el fixture, una situación inédita para una selección organizadora en una fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Más allá de la curiosidad estadística, el compromiso promete emociones. Sudáfrica intentará prolongar su condición de revelación del campeonato, mientras que Canadá buscará hacer valer el favoritismo que le otorga su liderato de grupo y el respaldo de miles de aficionados que se desplazarán hasta Los Ángeles.

El premio será enorme. El ganador avanzará a los octavos de final y se acercará un paso más al sueño mundialista.