Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League: clasificados y eliminados

Se disputó este miércoles 28 de enero la última fecha de la fase de la liga en la UEFA Champions League en la que se definieron a los equipos clasificados directamente a los octavos de final y a los que jugarán os playoffs.
Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City se quedaron con un boleto directo a los octavos de final.
La gran sorpresa de la jornada fue que Real Madrid quedó relegado a la ronda de playoffs al caer en su compromiso ante Benfica.
Otros clubes históricos que quedaron relegados a los playoffs son Inter de Milán, París Saint Germain, Juventus y Atlético de Madrid.
Finalmente, la actuación Napoli sorprendió, ya que quedó eliminado del certamen.
Tabla de posiciones EN VIVO de la Champions League
1. Arsenal - 24 puntos
2. Bayern Múnich - 21 puntos
3. Liverpool - 18 puntos
4. Tottenham - 17 puntos
5. Barcelona - 16 puntos
6. Chelsea - 16 puntos
7. Sporting Lisboa - 16 puntos
8. Manchester City - 16 puntos
---------------------
9. Real Madrid - 15 puntos
10. Inter - 15 puntos
11. PSG - 14 puntos
12. Newcastle - 14 puntos
13. Juventus - 13 puntos
14. Atlético de Madrid - 13 puntos
15. Atalanta - 13 puntos
16. Bayer Leverkusen - 12 puntos
17. Dortmund - 11 puntos
18. Olympiacos - 11 puntos
19. Brujas - 10 puntos
20. Galatasaray - 10 puntos
21. Mónaco - 10 puntos
22. Qarabaq - 10 puntos
23. Bodo Glimt - 9 puntos
24. Benfica - 9 puntos
---------------
25. Marsella - 9 puntos
26. Pafos - 9 puntos
27. Union Saint Gillois - 9 puntos
28. PSV - 8 puntos
29. Athletic - 8 puntos
30. Napoli - 8 puntos
31. Copenhague - 8 puntos
32. Ajax - 6 puntos
33. Frankfurt - 4 puntos
34. Slavia Praga - 3 puntos
35. Villarreal - 1 punto
36. Kairat - 1 punto