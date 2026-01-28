Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League: clasificados y eliminados

Se disputó este miércoles 28 de enero la última fecha de la fase de la liga en la UEFA Champions League en la que se definieron a los equipos clasificados directamente a los octavos de final y a los que jugarán os playoffs.

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City se quedaron con un boleto directo a los octavos de final.

La gran sorpresa de la jornada fue que Real Madrid quedó relegado a la ronda de playoffs al caer en su compromiso ante Benfica.

Otros clubes históricos que quedaron relegados a los playoffs son Inter de Milán, París Saint Germain, Juventus y Atlético de Madrid.

Finalmente, la actuación Napoli sorprendió, ya que quedó eliminado del certamen.

Tabla de posiciones EN VIVO de la Champions League

1. Arsenal - 24 puntos

2. Bayern Múnich - 21 puntos

3. Liverpool - 18 puntos

4. Tottenham - 17 puntos

5. Barcelona - 16 puntos

6. Chelsea - 16 puntos

7. Sporting Lisboa - 16 puntos

8. Manchester City - 16 puntos

---------------------

9. Real Madrid - 15 puntos

10. Inter - 15 puntos

11. PSG - 14 puntos

12. Newcastle - 14 puntos

13. Juventus - 13 puntos

14. Atlético de Madrid - 13 puntos

15. Atalanta - 13 puntos

16. Bayer Leverkusen - 12 puntos

17. Dortmund - 11 puntos

18. Olympiacos - 11 puntos

19. Brujas - 10 puntos

20. Galatasaray - 10 puntos

21. Mónaco - 10 puntos

22. Qarabaq - 10 puntos

23. Bodo Glimt - 9 puntos

24. Benfica - 9 puntos

---------------

25. Marsella - 9 puntos

26. Pafos - 9 puntos

27. Union Saint Gillois - 9 puntos

28. PSV - 8 puntos

29. Athletic - 8 puntos

30. Napoli - 8 puntos

31. Copenhague - 8 puntos

32. Ajax - 6 puntos

33. Frankfurt - 4 puntos

34. Slavia Praga - 3 puntos

35. Villarreal - 1 punto

36. Kairat - 1 punto