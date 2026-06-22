Asistencia de Tim Payne y Nueva Zelanda no perdonó: así cayó el primer gol del partido

Nueva Zelanda tomó ventaja en el partido frente a Egipto gracias a una jugada de pelota quieta que terminó con la celebración de Finn Surman. El defensor aprovechó una desatención de la zaga africana y, con un potente cabezazo dentro del área, abrió el marcador al minuto 15 del compromiso.

El conjunto neozelandés había comenzado el encuentro sufriendo la presión de Egipto, que intentó adueñarse del balón desde los primeros minutos y obligó a su rival a replegarse cerca de su propio arco.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Nueva Zelanda logró equilibrar el trámite y encontró espacios para generar peligro.

Nueva Zelanda golpeó primero ante Egipto: Finn Surman apareció de cabeza y puso el 1-0

Antes del gol, los oceánicos ya habían avisado en dos oportunidades. Al minuto 7, Sarpreet Singh probó con un remate que pasó cerca del palo izquierdo del portero Mostafa Shobeir Oufa, en la primera llegada clara del equipo.

Poco después, al minuto 14, Nueva Zelanda volvió a acercarse con peligro. Elijah Just recibió un pase filtrado dentro del área y sacó un disparo que exigió la intervención del guardameta egipcio, quien respondió con una atajada sobre el costado derecho para mantener el empate momentáneamente.

La insistencia finalmente tuvo recompensa un minuto más tarde. En una acción ofensiva, Finn Surman apareció sin marca en el área y conectó un cabezazo preciso que dejó sin posibilidades a Mostafa Shobeir Oufa. Centro de Tim Payne.

El balón terminó en el fondo de la red y desató la celebración neozelandesa.

El gol significó un golpe para Egipto, que había iniciado con mayor intensidad y buscaba imponer condiciones desde el arranque.