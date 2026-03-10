Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz, visita este martes 10 de marzo a Atalanta en el New Balance Arena de Bérgamo en el partido de ida de los octavos de final en la UEFA Champions League.

El equipo alemán afronta el compromiso como uno de los favoritos al título, después de ocupar la segunda posición con 21 puntos en la fase de la liga.

Bayern Múnich, además, es líder sólido de la Bundesliga con 66 unidades, por lo que está muy cerca de conquistar una nueva liga local.

Por otro lado, Atalanta dio un gran golpe en la ronda de playoffs al dejar en el camino a Borussia Dortmund.

Los italianos se impusieron con un marcador global de 4-3.

Adicionalmente, Atalanta es séptimo en la Serie A con 46 puntos.

Atalanta Vs Bayern Múnich EN VIVO hoy 10 de marzo: hora y cómo VER la Champions League

El partido entre Atalanta contra Bayern Múnich por la ida de los octavos de final en la Champions League se juega este martes 10 de marzo a partir de las 15:00.

El compromiso se puede VER EN VIVO por ESPN y Disney +.