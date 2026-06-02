El entrenador Fabio Cannavaro entregó el listado, en el que se destaca Abdukodir Khusanov del Manchester City.
¡Atención, Colombia! Lista oficial de la Selección de Uzbekistán para el Mundial
Arqueros
O‘tkir Yusupov
Botirali Ergashev
Abduvohid Ne’matov
Defensores
Abduqodir Husanov
Hojiakbar Alijonov
Farruh Sayfiev
Rustam Ashurmatov
Sherzod Nasrullaev
Umar Eshmurodov
Avazbek O‘lmasaliev
Jahongir O‘rozov
Behruzjon Karimov
Abdulla Abdullaev
Mediocampistas
Akmal Mozgovoy
Otabek Shukurov
Jamshid Iskanderov
Odil Hamrobekov
Jaloliddin Masharipov
Aziz G‘aniev
Sherzod Esanov
Abbosbek Fayzullaev
Delanteros
Eldor Shomurodov
Igor Sergeev
Azizbek Amonov
Oston O‘runov
Dostonbek Hamdamov
Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial FIFA 2026, cayó contra Canadá
Canadá derrotó este lunes por 2-0 a Uzbekistán en su penúltimo partido amistoso de preparación antes del Mundial de 2026, disputado bajo una lluvia persistente en el Commonwealth Stadium de Edmonton, con goles de Jonathan Osorio y Jayden Nelson en una segunda parte que corrigió la pobre imagen del equipo norteamericano antes del descanso.
Bajo una lluvia persistente durante los noventa minutos, Canadá dominó la posesión pero sufrió demasiado en las transiciones defensivas ante una Uzbekistán ordenada y peligrosa al contraataque, especialmente a través de Eldor Shomurodov.