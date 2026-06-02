El entrenador Fabio Cannavaro entregó el listado, en el que se destaca Abdukodir Khusanov del Manchester City.

¡Atención, Colombia! Lista oficial de la Selección de Uzbekistán para el Mundial

Arqueros

O‘tkir Yusupov

Botirali Ergashev

Abduvohid Ne’matov

Defensores

Abduqodir Husanov

Hojiakbar Alijonov

Farruh Sayfiev

Rustam Ashurmatov

Sherzod Nasrullaev

Umar Eshmurodov

Avazbek O‘lmasaliev

Jahongir O‘rozov

Behruzjon Karimov

Abdulla Abdullaev

Mediocampistas

Akmal Mozgovoy

Otabek Shukurov

Jamshid Iskanderov

Odil Hamrobekov

Jaloliddin Masharipov

Aziz G‘aniev

Sherzod Esanov

Abbosbek Fayzullaev

Delanteros

Eldor Shomurodov

Igor Sergeev

Azizbek Amonov

Oston O‘runov

Dostonbek Hamdamov

Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial FIFA 2026, cayó contra Canadá

Canadá derrotó este lunes por 2-0 a Uzbekistán en su penúltimo partido amistoso de preparación antes del Mundial de 2026, disputado bajo una lluvia persistente en el Commonwealth Stadium de Edmonton, con goles de Jonathan Osorio y Jayden Nelson en una segunda parte que corrigió la pobre imagen del equipo norteamericano antes del descanso.

Bajo una lluvia persistente durante los noventa minutos, Canadá dominó la posesión pero sufrió demasiado en las transiciones defensivas ante una Uzbekistán ordenada y peligrosa al contraataque, especialmente a través de Eldor Shomurodov.