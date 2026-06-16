Atentos en Millonarios: revelan novedades sobre el futuro de Álvaro Montero

Hay gran expectativa por el futuro del arquero Álvaro Montero, que en estos momentos se encuentra en la nómina de la Selección Colombia en el Mundial, próxima a debutar contra Uzbekistán. El arquero interesa a varios equipo, incluso algunos hinchas azules sueñan con un regreso del cancerbero.

Álvaro Montero tuvo algunas dificultades tras su nueva etapa internacional, al pasar de Millonarios a Vélez Sarsfield, hace once meses, en julio, el portero proyectó este tiempo de Mundial, y sus actuaciones le han valido grandes actuaciones que han forjado su futuro inmediato.

Sus primeras apariciones en el exterior se dieron en el 2013 y 2015, cuando probó suerte en el fútbol brasileño, al jugar para Sao Caetano. Luego de esto pasó a ser parte del elenco de San Lorenzo en Argentina en el 2015, regresando al FPC, al Cúcuta Deportivo y en el 2018 al Tolima de la mano de Alberto Gamero.

El ascenso del arquero es extraordinario, el arranque de año le sirvió para consolidarse en la titular, la cual rotaba en un principio con Tomás Marchiori. El colombiano supo aguantar y aprovechar sus oportunidades.

Luego de consolidarse en Vélez, llegó la alternativa en la Selección absoluta, una opción para Néstor Lorenzo ante la artroscopia a la cual fue sometido Camilo Vargas.

Álvaro Montero sacude el mercado: así está su situación contractual

Nuevas noticias llegan desde Argentina, varios clubes están atentos a la situación contractual del arquero, según Federico Taccone, periodista enfocado en Boca Juniors, aseguró el interés de los xeneizes, pero explicó que deberá pasar para que el jugador llegue al equipo argentino.

“Sí. Podría ser el arquero titular para los colombianos. Hay un solo tema que jugador de Millonarios, él está a préstamo hasta el 30 de junio con la camiseta de Vélez”, agregó.

El jugador finalmente sería comprado por un club del país albiceleste : "Tengo la información de que Vélez va a optar por la opción de compra, va a terminar siendo el arquero en este caso de Liniers”.

Algunos hinchas de Millonarios soñaban con un posible regreso del jugador, Fabián Bustos busca un arquero, y ante el posible regreso tras el 30 de junio se especula con la vuelta; sin embargo, el periodista dejó claro que desde Argentina lo quieren.

Los xeneizes esperan por la participación de Colombia en el Mundial para negociar al jugador guajiro: “Y Boca preguntó al arquero le interesa, así que una vez que finalice el tema entre Millonarios y Vélez, hay que ver cómo avanza Boca en este caso”.