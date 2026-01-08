Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid EN VIVO - Supercopa de España

El equipo de Simeone se mide frente al equipo de Xabi Alonso en la segunda semifinal de la Supercopa de España, el Barcelona espera en la final.
Martin Ossa
Gonzalo García y Antoine Griezmann
Gonzalo García y Antoine Griezmann // AFP

Los dos equipos de Madrid se enfrentan en lo que será la segunda semifinal de la Supercopa de España, recordemos que la primera fue entre Barcelona y Athletic club de Bilbao y los culés ya esperan rival en la final después de un contundente 5-0.

Ambos equipos llegan en una situación similar, con resultados variados y con un rendimiento que deja mucho que desear, sin embargo, en un partido a eliminación directa todo puede pasar.

Real Madrid llega a la semifinal de la Supercopa de España en un momento de duda competitiva y poca confianza. El equipo blanco no ha mostrado regularidad en sus resultados pero si una gran capacidad para resolver partidos exigentes, apoyado en una plantilla profunda y con experiencia en este tipo de citas. La combinación de jugadores veteranos, acostumbrados a competir por títulos y futbolistas jóvenes en plena madurez le permite al Madrid afrontar el duelo con ambición, sabiendo manejar los tiempos del partido y castigando al rival en los momentos clave.

Atlético de Madrid , por su parte, afronta la semifinal con el sello característico de intensidad y orden táctico que lo define. El conjunto rojiblanco llega con buenas sensaciones, destacando por su solidez defensiva y su eficacia en las transiciones ofensivas, aspectos que suelen crecer en partidos de alta exigencia. El equipo de Simeone asume el reto con mentalidad competitiva y espíritu combativo, consciente de que en un duelo directo y de alto voltaje puede imponer su carácter y pelear de tú a tú por un lugar en la final.


Hora y canal para ver el partido

La semifinal de Supercopa de España entre Atlético de Madrid y Real Madrid se jugará hoy 8 de enero de 2026 a partir de las 2:00p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Win Sports+ y Win Play.

COL, ECU, PER: 2:00p.m.

ARG, CHI, URU: 4:00p.m.

En esta nota

Real Madrid Atlético de Madrid España