Atlético de Madrid vs Real Madrid EN VIVO - Supercopa de España

Los dos equipos de Madrid se enfrentan en lo que será la segunda semifinal de la Supercopa de España, recordemos que la primera fue entre Barcelona y Athletic club de Bilbao y los culés ya esperan rival en la final después de un contundente 5-0.

Ambos equipos llegan en una situación similar, con resultados variados y con un rendimiento que deja mucho que desear, sin embargo, en un partido a eliminación directa todo puede pasar.

Real Madrid llega a la semifinal de la Supercopa de España en un momento de duda competitiva y poca confianza. El equipo blanco no ha mostrado regularidad en sus resultados pero si una gran capacidad para resolver partidos exigentes, apoyado en una plantilla profunda y con experiencia en este tipo de citas. La combinación de jugadores veteranos, acostumbrados a competir por títulos y futbolistas jóvenes en plena madurez le permite al Madrid afrontar el duelo con ambición, sabiendo manejar los tiempos del partido y castigando al rival en los momentos clave.

Atlético de Madrid , por su parte, afronta la semifinal con el sello característico de intensidad y orden táctico que lo define. El conjunto rojiblanco llega con buenas sensaciones, destacando por su solidez defensiva y su eficacia en las transiciones ofensivas, aspectos que suelen crecer en partidos de alta exigencia. El equipo de Simeone asume el reto con mentalidad competitiva y espíritu combativo, consciente de que en un duelo directo y de alto voltaje puede imponer su carácter y pelear de tú a tú por un lugar en la final.





Hora y canal para ver el partido

La semifinal de Supercopa de España entre Atlético de Madrid y Real Madrid se jugará hoy 8 de enero de 2026 a partir de las 2:00p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Win Sports+ y Win Play.

COL, ECU, PER: 2:00p.m.

ARG, CHI, URU: 4:00p.m.