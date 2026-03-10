Atlético de Madrid recibe este martes 10 de marzo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano a Tottenham Hotspur Football Club en el partido de ida de los octavos de final en la UEFA Champions League.

El equipo colchonero disputa el compromiso, luego de eliminar con un marcador global de 7-4 a Brujas de Bélgica en la ronda de playoffs.

Los dirigidos por Diego Simeone han tenido altibajos en la temporada, ya que en la Liga de España se ubican tercero con 54 puntos ya demás se convirtió en finalista de la Copa del Rey.

Por otro lado, Tottenham sorprendió en la Champions League al clasificarse directamente a la ronda de octavos de final, luego de ocupar la cuarta posición en la fase de la liga.

Sin embargo, los spurs no han podido brillar en la Premier League al ser 16 con solo 29 puntos.

Atlético de Madrid Vs Tottenham EN VIVO HOY 10 de marzo: hora y cómo VER la Champions League

El partido entre Atlético de Madrid contra Tottenham por la ida de los octavos de final en la Champions League se juega este martes 10 de marzo a partir de las 15:00.

El compromiso se puede VER EN VIVO por ESPN y Disney +.