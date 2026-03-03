Atlético Nacional definió la lista de convocados contra Millonarios. El equipo antioqueño define su suerte en Copa Sudamericana este miércoles a las 7:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot.

Convocados de Diego Arias para enfrentar a Millonarios en Copa Sudamericana

Atlético Nacional llega al duelo con una convocatoria que mezcla experiencia y juventud. El cuerpo técnico apuesta por la seguridad en el arco con Ospina, y una línea defensiva que combina jerarquía y velocidad con Parra y Haydar.

En el medio, Zapata y Campuzano ofrecen equilibrio: recuperan, enlazan y permiten a los laterales proyectarse. La delantera, con variantes como Rodríguez y Morelos, promete profundidad y remate en el área. La inclusión de juveniles otorga frescura y presión en la transición, aunque plantea dudas en la gestión del ritmo en partidos cerrados.

Arqueros: Ospina, Castillo, Cataño

Defensas: Parra, García, Tesillo, Haydar, Velásquez, Román, Casco.

Volantes: Zapata, Uribe, Campuzano, Lozano, Rengifo, Bauzá.

Delanteros: Rodríguez, Bello, Sarmiento, Moreno, Asprilla, Arango y Morelos.

El equipo antioqueño, en cabeza de su entrenador Diego Arias, dio a conocer la nómina de convocados que tienen la misión de eliminar a Millonarios y clasificar a Atlético Nacional a la fase de Grupos.

El premio que se juegan Nacional y Millonarios en Copa Sudamericana

Además del boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Atlético Nacional y Millonarios se disputan un importante botín económico que estableció la Conmebol en su bolsa de premios.

Inicialmente, el equipo 'embajador' ya se aseguró 250.000 dólares por ser el equipo visitante en la ronda previa del certamen, mientras que el 'verdolaga' recibirá 225.00 dólares.