Australia perdonó y Egipto no: así llegó el 1-0 en 16avos del Mundial

Egipto golpeó primero y tomó ventaja frente a Australia en el duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 gracias a un tanto de Emam Ashour, quien aprovechó una brillante acción a balón parado para abrir el marcador en los primeros minutos del encuentro.

Australia había comenzado mejor en el compromiso y estuvo muy cerca de adelantarse con un remate que se estrelló en el travesaño, en apenas cuatro minutos; el conjunto africano supo resistir el impulso inicial de su rival y encontró la fórmula para hacer daño mediante una jugada de estrategia.

Egipto dio el primer golpe y sorprendió a Australia en el Mundial

El gol llegó a los 12 minutos, luego de un tiro libre ejecutado cerca del área. La acción preparada no salió como estaba prevista, pero Egipto mantuvo la posesión y Karim Hafez envió un centro preciso al segundo palo, donde apareció completamente libre Emam Ashour para conectar un certero cabezazo que dejó sin opciones al arquero australiano.

El tanto cambió el desarrollo del compromiso, ya que obligó a los oceánicos a adelantar sus líneas en busca de la igualdad. Hasta ese momento, Australia había encontrado espacios para atacar mediante rápidos contragolpes y había inquietado con mayor frecuencia la portería egipcia.

Antes del gol, el conjunto africano había mostrado dificultades para generar ocasiones claras y sufría para superar la presión rival. Sin embargo, la efectividad en una acción de pelota quieta le permitió sacar ventaja en un partido que prometía ser muy equilibrado.