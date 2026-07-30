Azúcar Mayagüez se pone la 10 para celebrar la pasión que nos une

Azúcar Mayagüez se pone la 10

Porque ningún partido se vive solo. Se vive con el combo, con la familia, con el vecino que grita más duro el gol y con algo rico para compartir mientras rueda el balón.

Por eso, Azúcar Mayagüez se viste de fútbol con nuestras presentaciones de 500 g, 1 kg y 2,5 kg, para acompañar esos momentos que nos hacen vibrar como país.

El café del entretiempo

La limonada de los nervios

El postre para celebrar la victoria

Porque el fútbol no solo se mira… se siente, se comparte y se celebra.

Y si algo sabemos hacer en Azúcar Mayagüez, es estar presentes en esos momentos que unen a las personas. Hoy nos ponemos la camiseta para celebrar contigo cada gol, cada abrazo y cada emoción que hace grande este deporte.

Somos la marca amarilla que se viste de fútbol para llevar toda esa pasión hasta tu cocina, tu mesa y tus reuniones.

Así que prepárate, porque esta temporada viene cargada de sabor, alegría y mucha pasión futbolera.

Azúcar Mayagüez se pone la 10… ¿y tú ya estás listo para alentar?