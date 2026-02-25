El Esporte Clube Bahia recibe este miércoles 25 de febrero en el Arena Fonte Nova al Club Deportivo O'Higgins en el partido de vuelta de los playoffs en la Copa Conmebol Libertadores.

La serie está 1-0 a favor del equipo chileno, después del triunfo conseguido en el duelo de ida gracias a la anotación lograda por Francisco Agustín González.

Bahia afronta el compromiso después de haber derrotado 4-2 a Alagoinhas Atlético Clube en la novena jornada del Campeonato Baiano.

En la ronda semifinales, el equipo dirigido por Rogério Ceni se medirá con Juazeirense.

Por otro lado, O'Higgins llega al partido con el objetivo de conservar la ventaja y conseguir la clasificación a la tercera ronda previa.

El conjunto chileno cayó en su más reciente compromiso ante Colo Colo en el certamen chileno, en el que está en la posición 11 con seis puntos.

Bahia Vs O'Higgins EN VIVO hoy 25 de febrero: playoffs Copa Libertadores

El partido entre Bahia contra O'Higgins se juega este miércoles 25 de febrero a partir de las 5:00 de la tarde, horario colombiano.

El duelo se verá EN VIVO por Disney + y ESPN.

Más horarios:

Chile y Brasil: 7:00 P.M.