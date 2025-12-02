A qué hora y cómo VER EN VIVO Barcelona vs Atlético de Madrid HOY martes 2 de diciembre

Barcelona y el Atlético de Madrid protagonizan este fin de semana uno de los duelos más atractivos de la jornada 15 de LaLiga 2025-26, un choque que llega en un momento clave de la temporada y que podría marcar tendencias en la lucha por los puestos altos de la clasificación. Ambos equipos arriban con necesidades distintas, pero con la obligación compartida de sumar para no perder terreno frente al líder.

Por el lado azulgrana, el conjunto dirigido por Hansi Flick continúa en la búsqueda de regularidad. El equipo catalán ha mostrado tramos de fútbol brillante, pero también momentos de desconexión que le han costado puntos en partidos recientes. La presión recae especialmente sobre hombres como Lamine Yamal, pieza determinante en el ataque, y Frenkie de Jong, encargado de darle equilibrio a un mediocampo que aún intenta recuperar su mejor versión. Barcelona entiende que un triunfo ante un rival directo no solo fortalecería su posición en la tabla, sino que además sería un golpe anímico de peso de cara al cierre del año.

Del otro lado, el Atlético de Madrid llega con la confianza propia de un equipo que, aunque ha tenido altibajos, conserva su identidad competitiva. Bajo las órdenes de Diego Simeone, los rojiblancos han logrado reconstruirse defensivamente y encontrar alternativas ofensivas a partir del crecimiento de Julián Álvarez y el buen presente de Rodrigo de Paul. Sin embargo, la visita al Estadio Olímpico de Montjuïc siempre supone un examen exigente, más aún cuando la necesidad de sumar fuera de casa se hace cada vez más urgente.

El partido promete intensidad, roces tácticos y un margen de error mínimo. Barcelona busca reafirmarse; Atlético pretende incomodar y golpear cuando tenga la oportunidad. La mesa está servida para un duelo de alto voltaje, con dos estilos contrastados y mucho en juego cuando la Liga apenas comienza a tomar forma decisiva.

Barcelona vs Atlético de Madrid: cómo VER EN VIVO HOY martes 2 de diciembre

El partido Barcelona vs Atlético de Madrid por la Liga de España se disputará este martes 2 de diciembre a partir de las 15:00 (hora local). El duelo se podrá ver en ESPN, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 14:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)

México: 14:00

España: 21:00