Barcelona Vs Botafogo EN VIVO hoy 3 de marzo: playoffs Copa Libertadores

Barcelona Sporting Club recibe este martes 3 de marzo en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo a Botafogo de Brasil en el partido de ida de la tercera ronda previa de la Copa Conmebol Libertadores.

El equipo ecuatoriano llegó a esta instancia del certamen, después de derrotar en la segunda fase previa a Argentinos Juniors en los lanzamientos desde el punto penal.

Barcelona afronta el compromiso contra Botafogo, luego de caer ante Deportivo Cuenca en la segunda fecha de la liga de Ecuador.

Por otro lado, Botafogo tuvo que trabajar más de la cuenta para superar a Nacional Potosí con un global de 2-1.

El equipo de Río de Janeiro igualó el fin de semana con Boavista en el partido de vuelta de la semifinal del campeonato Carioca y con un global de 2-0 avanzó a la final.

Barcelona Vs Botafogo EN VIVO: hora y cómo ver los playoffs de la Copa Libertadores

El partido entre Barcelona SC contra Botafogo por la ida de la tercera fase previa de la Copa Conmebol Libertadores se juega este martes 3 de marzo a partir de las 7:30 de la noche.

El compromiso se puede VER EN VIVO por Disney + y ESPN.