Barcelona Vs Frankfurt EN VIVO 9 de diciembre: hora y canal Champions League

martes, 9 de diciembre de 2025
Final del partido: Barcelona 🔵🔴2️⃣-1️⃣ Frankfurt🔴⚪️🦅
Triunfo del Barça en el Camp Nou 🏟✅️. Los culés remontaron y se quedan con los 3️⃣ puntos, para llegar a 🔟 en la tabla de posiciones de la Champions 🇪🇺🏆. Frankfurt se queda en 4️⃣ unidades.
Cambios en ambos equipos 🔵🔴↔️🔴⚪️
Barcelona 🔵🔴
Raphinha 1️⃣1️⃣⬅️
Frankie de Jong 2️⃣1️⃣➡️
Robert Lewandowski 9️⃣⬅️
Ferran Torres 7️⃣➡️
Frankfurt 🔴⚪️🦅
Ansgar Knauff 7️⃣⬅️
Elye Wahi 1️⃣7️⃣➡️
Hugo Larsson 1️⃣6️⃣⬅️
Mahmoud Dahoud 1️⃣8️⃣➡️
Final de la primera mitad en el Camp Nou 🏟 4️⃣5️⃣'
Frankfurt 🔴⚪️🦅 se impone 0-1 en su visita al Barça 🔵🔴. Un gol a la contra de Knauff complica a los culés en la Champions.
Arranca el segundo tiempo en el Camp Nou ✅️⏰️
Cambios en el Barcelona! 🔵🔴
Rashford 1️⃣4️⃣ ➡️
Fermín López 1️⃣6️⃣⬅️
Gooooooooool del Barça ⚽️🔵🔴 1-1
Koundé 🇫🇷 aparece en medio del área para de cabeza poner la igualdad. Partido. 1 a 1 al minuto 4️⃣9️⃣.
Gooooooooool del Barcelona ⚽️🔵🔴 2️⃣-1️⃣
Koundé 🇫🇷 desata la locura en el Camp Nou 🏟. Tres minutos bastaron para un doblete del francés y la remontada culé. Minuto 5️⃣2️⃣.
Gooooool del Frankfurt !⚽️🇩🇪
Los alemanes abren la cuenta por medio de una contra finalizada por Knauff.
Barcelona 🔵🔴 0-1 🦅 Frankfurt
Barcelona sufre el partido en el Camp Nou 🔵🔴❌️
Los catalanes no logran romper el cerrojo defensivo de los alemanes 🦅🇩🇪. Continúa la ventaja del Frankfut, minuto 4️⃣2️⃣.
Se mueve la pelota en el Camp Nou. Ya jugan Barcelona 🇪🇦 y Frankfurt 🇩🇪
Primeros minutos en el Camp Nou. El Barça arranca cediendo terreno cerca a su portería!
Gol anulado para el Barcelona ⚽️❌️
Definición de Lewandoski 🇵🇱 al minuto 10, pero fuera de lugar en el centro de Raphinha 🇧🇷. Todo igual 0-0.
Barcelona Vs Frankfurt EN VIVO Champions League
BARCELONA RECIBE A EINTRACHT FRANKFURT EN LA FECHA 6 DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE.
El FC Barcelona recibe este martes 9 de diciembre al Eintracht Frankfurt en el Camp Nou en partido válido por la fecha 6 de la UEFA Champions League.
El conjunto catalán afronta el compromiso con el objetivo de sacudirse de la dura derrota sufrida en la anterior jornada, cuando perdió por goleada ante Chelsea.
Siga EN VIVO ONLINE Barcelona Vs Eintracht Frankfurt
Barcelona se ubica en la posición 18 con siete puntos, luego de dos celebraciones, un empate y dos derrotas.
Por otro lado, Eintracht Frankfurt n ha tenido el mejor rendimiento en la Champions al sumar solo una victoria, un empate y tres derrotas.
El equipo alemán se ubica en la casilla 28 con solo cuatro unidades.
En la jornada anterior, Frankfurt cayó como local ante Atalanta por un contundente 0-3.
Barcelona Vs Frankfurt EN VIVO 9 de diciembre: hora y canal Champions League
El partido entre Barcelona contra Frankfurt por la fecha 6 de la UEFA Champions League se juega este martes 9 de diciembre a partir de las 3:00 de la tarde. El compromiso se puede VER EN VIVO por ESPN y Disney +.