El FC Barcelona recibe este martes 9 de diciembre al Eintracht Frankfurt en el Camp Nou en partido válido por la fecha 6 de la UEFA Champions League.

El conjunto catalán afronta el compromiso con el objetivo de sacudirse de la dura derrota sufrida en la anterior jornada, cuando perdió por goleada ante Chelsea.

Barcelona se ubica en la posición 18 con siete puntos, luego de dos celebraciones, un empate y dos derrotas.





Por otro lado, Eintracht Frankfurt n ha tenido el mejor rendimiento en la Champions al sumar solo una victoria, un empate y tres derrotas.

El equipo alemán se ubica en la casilla 28 con solo cuatro unidades.

En la jornada anterior, Frankfurt cayó como local ante Atalanta por un contundente 0-3.









Barcelona Vs Frankfurt EN VIVO 9 de diciembre: hora y canal Champions League

El partido entre Barcelona contra Frankfurt por la fecha 6 de la UEFA Champions League se juega este martes 9 de diciembre a partir de las 3:00 de la tarde. El compromiso se puede VER EN VIVO por ESPN y Disney +.