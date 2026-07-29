Barquisimeto recibe a Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana: Caracas es local

Luego de que Conmebol confirmara el cambio de sede para el partido entre Caracas FC e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026, los equipos inmediatamente definieron sus cronogramas para visitar la ciudad que acoge al torneo internacional, esto como consecuencia de los terremotos que dejaron grandes daños en los escenarios deportivos de la capital del país.

El primero en llegar ala sede del encuentro fue Caracas FC, por su parte Independiente Santa Fe llegará en la noche del miércoles para conseguir el paso en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La modificación fue anunciada por la Dirección de Competiciones y Operaciones del organismo, que oficializó la nueva sede para uno de los duelos más esperados de la fase eliminatoria.