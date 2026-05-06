Bayern Múnich Vs PSG: titulares confirmados para la semifinal de Champions

Bayern Múnich recibe este miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena a París Saint Germain en el partido de vuelta de la serie semifinal de la UEFA Champions League.

El equipo alemán afronta el compromiso con el objetivo de remontar un marcador adverso de 4-5, que se registró en el duelo de ida en París.

Titulares de Bayern Múnich

Para conseguir la clasificación a la gran final, el director técnico Vincent Kompany no presentó grandes sorpresa en la alineación titular y apostó por sus principales figuras.

Harry Kane, Michael Olise y el colombiano Luis Fernando Díaz serán los encargados de liderar el ataque de Bayern Múnich.

Manuel Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Jamal Musiala completan la alineación del cuadro alemán.

En comparación con el encuentro de ida, Bayern Múnich dejó en el banco de suplentes a Alphonso Davies y en su lugar alineó a Konrad Laimer.

Titular de París Saint Germain

Por el lado de Paris Saint Germian, el entrenador Luis Enrique realizó algunos cambios con el objetivo de defender la ventaja y lograr la clasificación.

El equipo francés confirmó el cambio obligado de Achraf Hakimi, quien no podrá jugar por lesión. En su lugar se ubicará Warren Zaire Emery, mientras que Fabián Ruiz ocupará una posición en el centro de la cancha.

Matvey Safanov, Warren Zaire Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Desíré Doue