Bélgica lleva casi 40 años sin derrotar a España: el dato que ilusiona a la Roja

España volverá a cruzarse con Bélgica en un partido de máxima exigencia. El próximo viernes, ambas selecciones se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que revive una rivalidad con historia, pero en la que la Roja llega respaldada por una amplia superioridad en los enfrentamientos recientes.

Ahora, el escenario será completamente distinto, con un boleto a las semifinales del Mundial en juego. Bélgica buscará romper una racha de cuatro décadas sin vencer a España y repetir la hazaña lograda en Puebla en 1986, mientras que la Roja intentará extender su dominio y dar un nuevo paso hacia el sueño de conquistar el título mundial.

España pone a prueba su dominio histórico sobre Bélgica en los cuartos de final del Mundial

El antecedente que más recuerdan los aficionados se remonta al Mundial de México 1986.

En aquella ocasión, españoles y belgas protagonizaron un vibrante duelo de cuartos de final que terminó igualado 1-1 tras 120 minutos de juego. Jan Ceulemans adelantó a los Diablos Rojos en el primer tiempo, mientras que Juan Señor igualó el marcador a cinco minutos del final del tiempo reglamentario.

La clasificación se definió desde el punto penal y Bélgica se impuso por 5-4, luego de que el arquero Jean-Marie Pfaff detuviera el lanzamiento de Eloy Olalla. Ese resultado significó la última victoria belga sobre España.

España y Bélgica reeditan un duelo con sabor a revancha mundialista

Desde entonces, el panorama cambió por completo. La selección española acumula ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota frente a los Diablos Rojos, una racha que incluye cinco victorias seguidas y un claro dominio en los enfrentamientos más recientes.

Entre esos resultados destacan los triunfos por 2-0 en 2004 y 2005, el 2-1 conseguido en 2008, la contundente goleada 5-0 de 2009 y otro 2-0 registrado en su enfrentamiento más reciente.

Las estadísticas también favorecen ampliamente a la Roja. En 23 enfrentamientos oficiales e internacionales entre ambas selecciones, España registra 12 victorias, Bélgica suma seis y se han presentado cinco empates, confirmando una ventaja histórica para el conjunto español.