Bélgica respondió de inmediato: así fue el gol que silenció a España

Cuando España parecía tener el partido bajo control gracias al tanto de Fabián Ruiz, Bélgica respondió con una jugada que terminó necesitando la intervención del VAR, aunque solo para confirmar lo que finalmente fue evidente: no existía fuera de lugar.

Charles De Ketelaere aprovechó un preciso centro de Timothy Castagne y firmó el 1-1 parcial en los cuartos de final del Mundial de 2026.

La anotación llegó a los 40 minutos, justo cuando el conjunto español intentaba irse al descanso con la ventaja. Bélgica elaboró una buena acción por la banda derecha, donde Castagne encontró el espacio suficiente para enviar un centro preciso al corazón del área.

Bélgica encontró premio: el VAR confirmó que no había fuera de lugar y De Ketelaere silenció a España

Allí apareció De Ketelaere, quien atacó el balón con determinación y definió para vencer a Unai Simón. De inmediato surgieron las dudas sobre una posible posición adelantada del atacante belga, por lo que el equipo arbitral decidió esperar la revisión del videoarbitraje.

Tras analizar las imágenes, el VAR confirmó que el delantero estaba habilitado al momento del pase. La jugada fue validada y el empate subió al marcador, devolviendo la emoción a un compromiso que España había comenzado a dominar tras el gol de Fabián Ruiz.

El VAR habló y Bélgica celebró: así fue el gol que silenció a España

El tanto representó un duro golpe para el equipo dirigido por Luis de la Fuente, que minutos antes había estado muy cerca de ampliar la diferencia. Lamine Yamal volvió a poner a prueba a Thibaut Courtois con un potente remate desde la frontal del área, obligando al experimentado guardameta belga a intervenir para evitar el segundo tanto español.

Con el empate, Bélgica recuperó confianza y volvió a meterse en un partido que parecía inclinarse a favor de la 'Roja'. La selección española, por su parte, se vio obligada a reaccionar rápidamente para evitar que el impulso anímico cambiara definitivamente de lado.

El cierre del primer tiempo dejó claro que ninguna de las dos selecciones estaba dispuesta a ceder terreno. Mientras España mantenía la iniciativa con su habitual posesión de balón, Bélgica demostró que podía hacer daño cada vez que encontraba espacios para atacar, dejando completamente abierto el desenlace de unos vibrantes cuartos de final del Mundial 2026.