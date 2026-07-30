Benfica Vs St Gallen EN VIVO: hora y cómo VER a Durán y a Ríos en la Europa League

Benfica se juega su futuro en competencias internacionales en la temporada 2026/2027 este jueves 30 de julio enfrentando en el Estadio Da Luz de Lisboa a FC St. Gallen de Suiza en el partido de vuelta de la segunda ronda previa en la UEFA Europa League.

Las águilas afrontan el compromiso con el objetivo de remontar un marcador adverso de 1-2 que se registró en el encuentro de ida en el Sitterstadion de la ciudad de San Galo.

Benfica Vs St Gallen EN VIVO: hora y cómo ver la fase previa de la Europa League

El partido entre Benfica y el FC St. Gallen se disputa este jueves 30 de julio a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano y se puede ver en directo a través de Benfica TV (BTV) y Benfica Play.

Jhon Jader Durán es suplente

Marco Amelio Silva, director técnico del Benfica, tomó la decisión de dejar en el banco de suplentes al delantero colombiano Jhon Jader Durán.

Las águilas contarán con Trubin, Lenglet, António, Barrenechea, Bah, Sudakov, Kaminski, Pavlidis, Barreiro, Dhal y Rafa como titulares con el objetivo de remontar el marcador adverso y seguir en carrera en el certamen internacional.

Se espera que Durán, que ya marcó y asistió en un duelo amistoso, sume sus primeros minutos oficiales en el desarrollo del encuentro.

Richard Ríos también es suplente

El mediocampista Richard Ríos, que se sumó en las últimas horas a los trabajos de pretemporada de Benfica, fue incluido en la lista de convocados y ocupa un lugar en el banco de suplentes.

Ríos podría sumar minutos en el complemento del encuentro, a pesar de no haber iniciado con el resto de sus compañeros los entrenamientos.

El ganador de la serie entre Benfica y el FC St. Gallen continuará en carrera por clasificar a la fase de la liga de la Europa League.