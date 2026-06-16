Bielsa explotó en plena conferencia: “No soy un modelo”

El estreno de Uruguay en el Mundial 2026 dejó más que un empate 1-1 frente a Arabia Saudita. Luego del encuentro, el seleccionador Marcelo Bielsa protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al mostrar su molestia en la conferencia de prensa por una pregunta relacionada con una fotografía viral que circuló en las últimas semanas.

El técnico argentino, conocido por su carácter reservado y sus respuestas directas, fue consultado sobre una imagen tomada durante el “media day” de la selección uruguaya, en la que aparece inmóvil y mirando fijamente a la cámara mientras se realizaban las fotografías oficiales del torneo.

La escena generó numerosos comentarios en redes sociales y despertó la curiosidad de los periodistas presentes.

Bielsa se cansó y lanzó un fuerte mensaje en el Mundial 2026

Sin embargo, Bielsa no tardó en dejar clara su postura: “No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron. No soy modelo”, respondió con evidente incomodidad, marcando distancia de cualquier interpretación que pudiera hacerse sobre su actitud frente a las cámaras.

El entrenador de 70 años insistió en que no encontraba motivos para justificar la manera en la que posó durante aquella sesión fotográfica. “Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí. No tengo ninguna respuesta. También debería explicar por qué no miro a los interlocutores en este momento. No son explicaciones que deba dar”, afirmó.

“Tiene un límite”: Bielsa perdió la paciencia ante una pregunta inesperada

La respuesta fue apenas el inicio de un discurso más amplio en el que Bielsa cuestionó la necesidad de analizar cada uno de sus gestos públicos. El seleccionador uruguayo expresó su cansancio frente a lo que considera una búsqueda permanente de explicaciones sobre aspectos que no tienen relación con el juego.

“Tiene un límite lo que uno debe explicar. Si uno usa lentes, ¿por qué usa lentes?; si mira a los ojos, ¿por qué mira a los ojos?; si mira para arriba o para abajo... ¿tantas cosas hay que explicar?”, manifestó.

El rosarino fue más allá y aseguró que existe una tendencia a sobredimensionar situaciones cotidianas. “Se buscan explicaciones a situaciones que no necesitan ser explicadas. No tenemos una obligación de actuar como modelos. Son pretensiones que no tienen fundamento. No hice nada malo”, concluyó.