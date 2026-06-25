Bild destrozó a Alemania tras la derrota con Ecuador: reabren el debate del primer gol

Aunque Alemania terminó la fase de grupos como líder del Grupo E y aseguró con anticipación su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la derrota 2-1 frente a Ecuador dejó un sabor amargo en el entorno del seleccionado europeo.

Uno de los medios más influyentes del país, "Bild", hizo un duro análisis del compromiso y advirtió que el rendimiento del equipo genera preocupación de cara a la fase de eliminación directa.

El diario calificó el resultado como el primer gran tropiezo de los dirigidos por Julian Nagelsmann en el torneo y señaló que, pese a que la clasificación nunca estuvo en riesgo, el funcionamiento estuvo muy lejos del esperado para uno de los favoritos al título.

Según el medio alemán, el encuentro comenzó de la mejor manera con el gol de Leroy Sané apenas a los dos minutos, pero ese tanto estuvo rodeado de una fuerte polémica.

Bild hizo referencia a la acción previa de Aleksandar Pavlović sobre Pedro Vite y recordó que los reclamos de Ecuador tenían fundamento.

La prensa alemana encendió las alarmas tras la caída ante Ecuador: cuestionamientos al juego de Nagelsmann

El periódico citó al exárbitro Manuel Gräfe, quien fue contundente al evaluar la jugada: "Falta clara. Esta decisión es ridícula y no puede mantenerse". En la misma línea, también recogió la opinión del exjuez Patrick Ittrich, quien aseguró que "desde el punto de vista de las reglas, fue una falta clara", por lo que el gol no debió ser convalidado.

Más allá de la controversia arbitral, Bild fue especialmente crítico con el desempeño colectivo de Alemania. El análisis destacó que el equipo perdió el control del partido tras el empate ecuatoriano, acumuló errores en la entrega del balón y nunca logró imponer el ritmo que había mostrado en sus anteriores presentaciones.

El medio también cuestionó la falta de influencia de figuras como Jamal Musiala y Florian Wirtz, además de señalar que los cambios introducidos por Nagelsmann no consiguieron modificar el desarrollo del encuentro.

Para Bild, Ecuador encontró la fórmula para incomodar al conjunto alemán con una presión intensa, agresividad en la recuperación y eficacia en los momentos decisivos.

Un llamado de atención que, aunque no cambia la clasificación, sí deja interrogantes sobre el verdadero nivel de Alemania antes de afrontar los dieciseisavos de final del Mundial.