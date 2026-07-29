Blatter estalló contra Infantino y lanzó una acusación que sacude a la FIFA

Joseph Blatter volvió a lanzar duras críticas contra la actual dirigencia de la FIFA. El expresidente del máximo organismo del fútbol mundial cuestionó la estrecha relación entre Gianni Infantino y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de conocerse versiones sobre un proyecto para comercializar parte de los derechos vinculados a la Copa del Mundo.

La controversia surgió después de que el diario The Times informara que la FIFA estudia la creación de una empresa para gestionar y vender participaciones comerciales del Mundial, con el respaldo de la entidad financiera JP Morgan.

Según la publicación, el organismo sería el accionista mayoritario de la nueva compañía y contemplaría una privatización de entre el 20 % y el 30 % del capital relacionado con el torneo.

El ex presidente de la FIFA cargó contra Infantino y dejó un mensaje demoledor

Frente a estas informaciones, Blatter expresó su rechazo a través de sus redes sociales y apuntó directamente contra Infantino y su cercanía con Trump.

“La estrecha relación entre el presidente de la FIFA (Gianni Infantino) y el presidente de Estados Unidos ha alcanzado una dimensión financiera que daña profundamente al fútbol. Nadie tiene derecho a vender nuestro deporte”, escribió el exdirigente suizo.

Las declaraciones de Blatter se suman a las críticas de la UEFA, organismo que también manifestó su desacuerdo con la posibilidad de convertir el Mundial en un activo comercial susceptible de inversión privada. Desde la entidad europea insistieron en que “nadie es dueño del fútbol”, rechazando cualquier iniciativa que implique mercantilizar el principal torneo de selecciones.

Joseph Blatter arremetió contra la relación entre Gianni Infantino y Donald Trump por el futuro del Mundial

Por su parte, Infantino defendió la estrategia de la FIFA y aseguró que el objetivo es fortalecer el desarrollo del fútbol a nivel global.

“El fútbol es el deporte más popular del mundo y un extraordinario motor de desarrollo humano y social. Nuestra labor es asegurar que el resto del fútbol crezca a la par: la FIFA existe para apoyar el desarrollo sostenible e inclusivo en todos los rincones del mundo”, señaló el presidente del organismo.

De acuerdo con The Times, personas cercanas a la administración de Donald Trump habrían sido consultadas sobre el proyecto, un aspecto que ha incrementado la controversia y reavivado el debate sobre el futuro de la gobernanza y la financiación del fútbol mundial.