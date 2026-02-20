Boca Juniors recibe este viernes 20 de febrero en el Estadio Alberto J. Armando 'La Bombonera' a Racing en partido clave de la fecha 6 en la Liga de Argentina.

El equipo 'xeneize' afronta el compromiso con la necesidad de sacudirse de los malos resultados, ya que en sus dos más recientes presentaciones perdió con Vélez Sarsfield y empató como local con Platense.

Boca Juniors se ubica actualmente en la séptima posición del campeonato argentino, luego de registrar dos victorias, un empate y dos derrotas.

En el encuentro frente a Racing, el entrenador Claudio Úbeda se jugaría su futuro en el cargo.

Por otro lado, Racing no ha tenido el mejor inicio de temporada al contar con solo dos victorias y tres empates que lo ubican en la novena posición.

El equipo dirigido por Gustavo Costas se ha recuperado en las últimas fechas al superar como local a Argentinos Jr y como visitante a Banfield.

Boca Juniors Vs Racing EN VIVO hoy 20 de febrero

El partido entre Boca Juniors contra Racing por la fecha 6 de la Liga de Argentina se juega este viernes 20 de febrero a partir de las 6:00.

El compromiso se podrá VER EN VIVO en Colombia por Disney +.