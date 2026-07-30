¿Boca respalda a Montero en una noche decisiva? Confianza total para la Sudamericana

Álvaro Montero tendrá una nueva oportunidad para cambiar la imagen que dejó en su segundo partido con Boca Juniors. El arquero colombiano aparece entre los jugadores que se perfilan para ser titulares este jueves contra O'Higgins, en Chile, por la vuelta del playoff de la Copa Sudamericana, un compromiso en el que el equipo argentino defenderá la ventaja 1-0 conseguida en La Bombonera.

El respaldo del cuerpo técnico llega después de una noche complicada para el guardameta. Montero recibió tres goles en la derrota frente a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura y quedó en el centro de las críticas de los hinchas y de algunos referentes de la opinión futbolística argentina.

Incluso, las cámaras captaron una reacción de Rodolfo Arruabarrena después del tercer tanto que rápidamente se viralizó. Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador asumió la responsabilidad por el resultado y evitó cargar públicamente contra alguno de sus jugadores.

Respaldo a Álvaro Montero: Boca confía en el colombiano para la revancha ante O'Higgins

"El primer responsable soy yo", manifestó Arruabarrena, una declaración que también puede interpretarse como un respaldo a Montero en un momento de alta presión.

El colombiano, que tuvo una actuación bien valorada en su debut ante O'Higgins, tendrá ahora la posibilidad de recuperar confianza en un partido determinante. En Argentina incluso surgieron voces que pidieron su salida del arco. El streamer Davo Xeneize planteó la posibilidad de que Leandro Brey ocupara la portería en Chile, al considerar que el joven guardameta ha ofrecido regularidad cuando recibió oportunidades.

Pese a la discusión, Montero aparece en la probable formación de Boca. El equipo contará además con varios regresos importantes. Leandro Paredes volverá al mediocampo después de recibir descanso, mientras que Leandro Lozano está disponible nuevamente tras superar una lesión muscular.

Montero recibe el respaldo de Boca para una noche que puede cambiarlo todo

También retornarían Nicolás Figal, Ayrton Costa, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel, quienes no fueron titulares ante Riestra.

La única duda estaría en el mediocampo, donde Santiago Ascacibar podría ingresar por Leonel Flores para aportar experiencia y dinámica.

Así, Boca prepara una revancha que puede marcar el futuro inmediato del equipo. Montero, cuestionado después de una noche difícil, tendrá en Chile la oportunidad de responder dentro de la cancha y demostrar por qué el cuerpo técnico mantiene la confianza en él.