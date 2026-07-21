Boca tomó una decisión con Sebastián Villa y Álvaro Montero para la Sudamericana

Boca Juniors definió su lista de buena fe para afrontar la serie de playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile y entre las principales novedades aparecen dos nombres con sello colombiano: Sebastián Villa y Álvaro Montero, quienes fueron incluidos por el técnico Rodolfo Arruabarrena tras convertirse en los más recientes refuerzos del club.

El conjunto xeneize iniciará la llave este jueves en La Bombonera, desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia), con el objetivo de avanzar a los octavos de final del certamen continental. La vuelta se disputará la próxima semana en territorio chileno.

Con la incorporación de Villa y Montero, el equipo argentino busca fortalecer una plantilla que aspira a ser protagonista en el torneo continental. Boca apuesta por la experiencia de sus nuevos fichajes y por el regreso de figuras como Paredes para iniciar con éxito un camino que tiene como objetivo volver a levantar un título internacional.

Boca reveló la lista y hay protagonismo colombiano con Villa y Montero

Villa y Montero firmaron sus contratos el pasado viernes y desde el fin de semana trabajan bajo las órdenes del cuerpo técnico. Su rápida adaptación permitió que ambos fueran inscritos entre los 47 futbolistas habilitados para disputar la serie frente al conjunto chileno.

La inclusión del extremo antioqueño fortalece las alternativas ofensivas de Boca, mientras que el arquero colombiano competirá por un lugar bajo los tres palos en un plantel que también cuenta con Leandro Brey y el experimentado Javier García.

Otra de las grandes novedades es el regreso de Leandro Paredes, quien volvió a entrenarse con Boca después de disputar el Mundial de 2026 con la Selección Argentina.

Aunque llega con algunas molestias físicas, el mediocampista integra la lista de buena fe e incluso podría ser inicialista si responde de buena manera en los entrenamientos previos al compromiso.

Sebastián Villa y Álvaro Montero lideran las novedades de Boca para la Copa Sudamericana

La nómina elaborada por Arruabarrena también incluye varios juveniles que han venido alternando con el primer equipo y otros que reciben su primera oportunidad en una convocatoria internacional.

Además, el reglamento de la Copa Sudamericana permite realizar hasta tres modificaciones en la lista si Boca supera a O'Higgins y avanza a los octavos de final, instancia en la que enfrentaría a Deportivo Recoleta de Paraguay.