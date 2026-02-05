Bolivia tendría sorpresivo refuerzo para el repechaje al Mundial

La selección de Bolivia se prepara para disputar el nuevo repechaje intercontinental con el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo de 2026.

El equipo del altiplano deberá enfrentar en la fase semifinal a Surinam y en caso de ganar, se medirá en la final a Irak. El vencedor de la llave se quedará con un lugar en la ronda de grupos del Mundial.

Bolivia tendría refuerzo para el repechaje

En las últimas horas se ha dado a conocer que la selección de Bolivia podría tener un inesperado refuerzo para disputar el repechaje.

Se trata del delantero Marcelo Moreno Martins, quien ha decidido dejar el retiro y volver a la actividad profesional.

Desde Bolivia se ha informado que Martins tiene negociaciones adelantadas para ser oficializado como nuevo atacante de Oriente Petrolero y de esta manera disputar la temporada 2026.

El delantero, que se retiró del fútbol profesional en la temporada 2023, luego de finalizar su contrato con Independiente del Valle, es el goleador histórico de la selección de Bolivia al haber celebrado 31 goles.

Su último compromiso con la verde fue el 21 de noviembre de 2023 en la derrota 0-3 ante Uruguay.

Bolivia preocupa para el repechaje

La selección de Bolivia ha despertado preocupación en su afición antes de disputar el repechaje para el Mundial, teniendo en cuenta los resultados registrados en los amistosos.

El equipo verde ha perdido contra Rusia, Corea del Sur, Japón, Perú y México y solo rescató un empate contra Panamá.

Todos estos compromisos los disputó el seleccionado boliviano en terreno neutral en donde no ha tenido la ventaja de la altura de La Paz o de El Alto.