La selección de Bolivia dio a conocer este lunes 9 de marzo la convocatoria del director técnico Óscar Villegas para disputar el repechaje a la Copa del Mundo de 2026.

En el listado de 28 jugadores, Villegas quiso darle continuidad al proceso de futbolistas que disputó la Eliminatoria y que ha jugado los recientes amistosos de preparación.

Se destaca la presencia de Lucas Macazaga (Leganés), Marcelo Torres (Santos Brasil), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk), Gabriel Villamíl (Liga de Quito) y Miguel Terceros (Santos).

También resalta el llamado de los guardametas Carlos Lampe (Bolívar) y Guillermo Viscarra (Alianza Lima), los defensas Efraín Moralez y Leonardo Zabala, los mediocampistas Ervin Vaca y Ramiro Vaca y el delantero Juan Godoy.

Bolivia tomó decisión con Marcelo Moreno Martins

Una de las decisiones más importantes que se dio a conocer en la convocatoria es la ausencia del experimentado delantero Marcelo Moreno Martins.

El delantero de 38 años abandonó el retiro este 2026 y decidió volver a la actividad profesional al firmar con el Oriente Petrolero de la primera división de su país.

La idea de Martins era la de retomar el nivel que lo convirtió en uno de los jugadores más destacados de su país para tratar de ganarse un lugar en la selección y jugar el repechaje y en caso de lograrlo, el Mundial.

Sin embargo, el entrenador Óscar Villegas se mantuvo firme en sus declaraciones al señalar que le iba a dar prioridad al proceso que lidero durante las Eliminatorias y el llamado de los jugadores sería por méritos deportivos.

Ante esta situación, Villegas no consideró a Marcelo Moreno Martins en la lista del repechaje y no estaría en los planes para la Copa del Mundo.