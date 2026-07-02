Borré regresa a River: Todos los detalles del acuerdo con el Inter y las condiciones del contrato

El regreso de un viejo conocido al Estadio Monumental de Núñez está a un paso de hacerse oficial. Según reveló el prestigioso medio brasileño "Globo Esporte", el Internacional de Porto Alegre llegó a un acuerdo definitivo con River Plate para el traspaso del delantero colombiano Rafael Santos Borré.

Borré cierra así su ciclo en el fútbol de Brasil con un balance global de 105 compromisos disputados, 28 anotaciones y 9 asistencias, listo para reincorporarse a la pretemporada que el equipo de la banda cruzada adelanta actualmente en territorio español.

El atacante ya recibió el aval de la dirigencia del "Colorado" para viajar este viernes a someterse a los exámenes médicos pertinentes y estampar su firma en un contrato que lo vinculará con el club argentino por los próximos tres años.

El Inter de Porto Alegre acepta vender a Rafael Santos Borré a River Plate

Aunque los clubes se encuentran ultimando los últimos detalles burocráticos, los pormenores financieros se han manejado bajo estricta confidencialidad. Mientras la prensa argentina asegura que la operación se tasó en 2.5 millones de dólares, desde el interior del Inter afirman que la cifra final es superior.

En la negociación influyó notablemente el director técnico de River, Eduardo Coudet, quien fue clave para destrabar las conversaciones, sumado a que el club brasileño incluyó una deuda pendiente que mantenía con el jugador. Por su parte, el delantero aceptó una reducción salarial respecto a lo que percibía en Beira-Rio.

River Plate tiene su bombazo: El Inter de Porto Alegre acepta vender a Rafael Santos Borré

Para las finanzas del conjunto de Porto Alegre, la salida del colombiano representa un enorme alivio económico, pues ostentaba uno de los sueldos más altos del plantel y un contrato vigente hasta finales de 2028.

A pesar de marcharse como el máximo goleador del equipo en la presente temporada con 9 tantos en 28 partidos, el rendimiento general de Borré no terminó de cumplir con las altas expectativas trazadas.

Tras un inicio destacado en el Brasileirão 2024, el atacante fue perdiendo protagonismo hasta quedar relegado al banco de suplentes antes del parón por la Copa del Mundo.