Brasil confirmó novedad en cuerpo técnico a 100 días del Mundial

El italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, regresa a la Canarinha como asistente de su padre en el camino hacia el Mundial de 2026, confirmó este lunes a la AFP una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Davide Ancelotti, de 36 años, estará de vuelta en los partidos amistosos que los pentacampeones mundiales jugarán contra Francia y Croacia, el 26 y el 31 de marzo, respectivamente, en Estados Unidos.

Había dejado el cargo de asistente de Brasil en julio, para asumir como director técnico del Botafogo.

Fue su primera experiencia como entrenador principal, que concluyó a mediados de diciembre. Bajo su dirección, el equipo de Rio de Janeiro terminó en el sexto puesto de la liga brasileña y consiguió una plaza en la fase de clasificación de la Copa Libertadores.

El argentino Martín Anselmi tomó su lugar al mando del Fogão.

Antes de acompañarle en la selección de Brasil, Davide Ancelotti fue asistente de su padre en el Real Madrid (2021-2025), después del Everton, el Nápoles y el Bayern Munich.

En el Mundial 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, el Scratch está encuadrado en el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití.

PRIMERA BAJA CONFIRMADA PARA LA SELECCIÓN DE BRASIL

En esta competencia mundialista, y, a falta de 100 días para iniciar la campaña en la Copa del Mundo, apareció un gran problema para Carlo Ancelotti, y ahora para su hijo Davide.

'Carletto' sacó una lista preliminar en la que salía el nombre de Rodrygo Goes, extremo que dirigió el italiano en su etapa en el Real Madrid. Infortunadamente, este lunes 2 de marzo en el partido contra Getafe tuvo un golpe, y, pese a que necesitaba salir del campo, prefirió seguir jugando.

Los exámenes médicos de este martes 3 de marzo arrojó una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. Su lesión es demasiado grave a falta de un centenar de días para disputar el Mundial. Se perderá el Mundial y lo que resta de la temporada con el Real Madrid. Su recuperación sería de diez a doce meses.