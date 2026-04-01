Brasil respira antes del Mundial: derrotó 3-1 a Croacia

La selección brasileña, con una asistencia de Vinícius y un penalti forzado por Endrick, superó con emoción este miércoles en Orlando por 3-1 a la de Croacia, que tuvo como figura al portero Dominik Livakovic.

Algunos obligados por las lesiones de Raphinha y Wesley: victoria 3-1 contra Croacia

El equipo de Carlo Ancelotti, marcado por las bajas, volvió a sonreír cinco días después de caer con justicia ante Francia (1-2), aunque su juego, a fogonazos, aún presenta serias dudas.

A pase de Vinícius, que jugó a medio gas durante los 70 minutos que estuvo sobre el campo, Danilo Santos marcó su primer tanto con la absoluta en el tiempo de descuento de la primera mitad.

La Canarinha se relajó en la segunda mitad y Lovro Majer empató en el 84, pero Endrick se inventó un penalti en medio de una disputa e Igor Thiago volvió a adelantar a los brasileños cuatro minutos después.

Gabriel Martinelli, que había entrado en sustitución de Vini, sentenció en el 92 en un contragolpe conducido por el delantero del Olympique de Lyon cedido por el Real Madrid.

Croacia, hoy con Luka Modric en el once titular, fue de menos a más, mejoró con los cambios y por poco no abre la primera crisis de la era Ancelotti, que se ahorró las primeras críticas gracias al ímpetu de Endrick.

En su décimo partido al frente de Brasil, el exentrenador del Real Madrid introdujo seis cambios en el once con respecto al partido con Francia.

El mal repliegue facilitó las llegadas de Perisic por la izquierda: Croacia no pudo con Brasil

Empezaron mejor los croatas, que venían de ganar a Colombia (2-1), porque Brasil tardó veinte minutos en aterrizar en el Camping World Stadium.

Les costó salir del letargo a la Canarinha, que continúa con graves problemas en la zona de creación. Los balcánicos, con línea de cinco defensas, estrecharon el campo, juntaron las líneas y ahogaron el juego de los sudamericanos.

La Verdeamarela empezó a carburar solo a partir de un error en la salida de Modric, una recuperación de Vinícius y un disparo mordido de Danilo Santos que Livakovic salvó de milagro al contrapié.

El arquero del Dínamo Zagreb sostuvo a los suyos con otras dos defensas a remates de Matheus Cunha y João Pedro, al que se le hizo de noche en el mano a mano tras otra pérdida de Modric.

Los dirigidos por Zlatko Dalic solo intimidaron a Bento en una falta lanzada por Modric que cabeceó Vuskovic, autor de uno de los goles contra Colombia.

Pero justo después, Vinícius se subió en la moto de un contragolpe, avanzó hasta el área, dejó tirados a tres marcadores con un recorte y, de nuevo, encontró a Danilo Santos. En esta ocasión, el centrocampista del Botafogo fusiló con acierto.

En el arranque del segundo tiempo, Croacia dio un paso al frente. Perisic seguía siendo la mejor opción para acercarse al área rival. Sucic y Nikola Moro probaron suerte.

Brasil, incluso, renunció por tramos a la posesión en busca de una sentencia al contragolpe. Marquinhos se desesperaba en la zaga ante el avance de los croatas, verdugos de Brasil en los cuartos de final de Qatar 2022.

Mientras, 'Carletto' sacó a la tropa de jóvenes, con Endrick y Rayan a la cabeza, para redoblar su apuesta por el contrataque.

Pero Croacia nunca bajó los brazos y encontró el premio en un pase brillante de Fruk desde la derecha que finalizó Majer ante la lentitud de los dos centrales brasileños.

Fue un golpe duro que se encargó de neutralizar Endrick, primero forzando un penalti dudoso y después asistiendo a Gabriel Martinelli. Todo un recado para Ancelotti antes de que divulgue su lista final de convocados para el Mundial.