Brasil vs Escocia: doblete de Vinicius Jr. y debut de Neymar en el Mundial

Brasil firmó una de sus actuaciones más completas en el Mundial 2026 y derrotó con autoridad 3-0 a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami. La Verdeamarela combinó contundencia, buen fútbol y emoción en una noche marcada por el doblete de Vinicius Jr., el gol de Matheus Cunha y el esperado regreso de Neymar a una Copa del Mundo.

Desde los primeros minutos quedó claro que el equipo de Carlo Ancelotti tenía el control del partido. Escocia intentó construir desde el fondo, pero pagó muy caro sus errores.

A los siete minutos, una pérdida de Scott McKenna en la salida permitió que Vinicius Jr. quedara frente al arco. El atacante brasileño no perdonó, eludió al arquero Angus Gunn y abrió el marcador.

Brasil goleó, Vinicius brilló y Neymar volvió: noche perfecta para la Canarinha en Miami

Brasil dominó la posesión y manejó los tiempos del encuentro. Aunque Vinicius llegó a marcar nuevamente en la primera mitad, el VAR anuló la acción por una infracción previa. Sin embargo, la figura del Real Madrid tendría revancha antes del descanso.

Cuando el reloj marcaba el minuto 47, Bruno Guimarães envió un centro preciso al área y Gunn calculó mal la trayectoria del balón. Vinicius apareció libre de marca y empujó de cabeza para firmar su doblete y encaminar definitivamente el triunfo brasileño.

Brasil goleó a Escocia: así fue el regreso de Neymar y el doblete de Vinicius

Lejos de conformarse, la Canarinha mantuvo la intensidad tras el descanso. El tercer gol llegó gracias a una brillante acción colectiva. Casemiro filtró un pase para Bruno Guimarães, quien dejó atrás a dos rivales con una gran maniobra individual antes de asistir a Matheus Cunha. El delantero solo tuvo que empujar la pelota para decretar el 3-0.

Con el partido resuelto, llegó el momento más esperado por los aficionados. En el minuto 76, Neymar ingresó en reemplazo de Cunha y recibió una atronadora ovación de todo el estadio. El atacante volvió a jugar con Brasil después de 981 días, desde aquella lesión sufrida ante Uruguay en octubre de 2023.

Así, Brasil celebró una victoria contundente que lo acerca al liderato del Grupo C y, al mismo tiempo, el regreso de una de sus máximas estrellas. Una noche redonda para una selección que empieza a mostrar credenciales de candidata al título.