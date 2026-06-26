Brasil ya tiene rival: cuándo y a qué hora jugará contra Japón en el Mundial 2026

Brasil ya conoce al primer obstáculo que deberá superar en la fase de eliminación directa del Mundial 2026. La selección japonesa avanzó a los dieciseisavos de final como segunda del Grupo F luego de empatar 1-1 frente a Suecia en Dallas, resultado que la dejó con cinco puntos, únicamente por detrás de Países Bajos, líder de la zona con siete unidades.

El compromiso tuvo dos caras bien marcadas. Durante la primera mitad, Japón dominó el desarrollo del juego gracias a su velocidad en las bandas y la movilidad de sus atacantes.

Shunsuke Nakamura fue el futbolista más desequilibrante por el costado izquierdo, mientras Daizen Maeda generó constante peligro sobre la defensa sueca.

Japón será el rival de Brasil en los dieciseisavos de final tras asegurar el segundo lugar del Grupo F

La superioridad asiática encontró recompensa al inicio del complemento. En el minuto 56, Ritsu Doan filtró un gran pase para Maeda, quien definió con precisión para vencer al arquero Viktor Zetterström y colocar el 1-0 que, por algunos minutos, ilusionó a Japón incluso con terminar como líder del grupo.

Sin embargo, la respuesta de Suecia fue inmediata. Anthony Elanga aprovechó un espacio en el borde del área y sacó un potente remate de pierna izquierda para establecer el 1-1 apenas seis minutos después, un gol que cambió el impulso del encuentro y devolvió la confianza al conjunto europeo.

Brasil inicia el camino hacia el título con un exigente reto ante Japón

En el tramo final, Suecia fue el equipo que más insistió por la victoria. El arquero japonés Zion Suzuki se convirtió en figura al responder con solvencia en dos intervenciones decisivas durante el tiempo de reposición, evitando la caída de su arco y asegurando un empate que terminó siendo suficiente para mantener el segundo lugar del grupo.

Ahora, el premio para Japón será medirse con una de las grandes favoritas al título. El próximo lunes enfrentará a Brasil en los dieciseisavos de final, en un duelo que pondrá a prueba el orden táctico, la velocidad y el juego colectivo del equipo dirigido por Hajime Moriyasu frente al talento y la jerarquía de la 'Canarinha'(12:00 m. Hora Colombia).

Aunque Japón llega invicto a la fase eliminatoria, también mantiene la preocupación por el estado físico de algunos jugadores, entre ellos Takefusa Kubo e Itakura, quienes arrastran molestias y permanecen en duda para el esperado choque frente al pentacampeón del mundo.