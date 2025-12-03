Burnley vs Crystal Palace EN VIVO hora y canal para ver a Muñoz y Lerma

Burnley y Palace se medirán por la fecha 14 de la Premier League, un partido en el que estarán Lerma y Muñoz intentando mantener el buen momento de su equipo.

Los dos equipos llegan en momentos muy distintos, mientras el Crystal Palace vive una temporada en la que le está jugando de tu a tu a todos los equipos el Burnley se pelea por salir de los puestos de descenso.

Hora y canal para ver el partido

El partido entre Burnley y Crystal Palace se jugará hoy 3 de diciembre de 2025 a partir de las 2:30p.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Disney+.