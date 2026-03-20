El camino internacional de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 ya está definido y presenta un calendario exigente desde la primera jornada. El conjunto ‘cardenal’ iniciará su participación en casa frente a Peñarol el próximo 9 de abril a las 21:00, en el estadio El Campín, un duelo clave para marcar el rumbo del grupo.
Santa Fe tiene un duro grupo en la Copa Conmebol Libertadores
Posteriormente, el equipo bogotano afrontará dos salidas consecutivas de alta dificultad. Primero visitará a Corinthians en Brasil el 15 de abril, y luego viajará a Argentina para medirse ante Platense el 29 del mismo mes. Estos compromisos serán determinantes para medir su capacidad de competir fuera de casa.
Para la segunda vuelta, Santa Fe regresará a Bogotá con la obligación de hacerse fuerte como local. Recibirá a Corinthians el 6 de mayo y posteriormente a Platense el 19 de mayo, dos partidos en los que sumar de a tres será fundamental para mantener vivas las aspiraciones de clasificación.
El cierre del grupo será en condición de visitante ante Peñarol, el 27 de mayo en Montevideo, un escenario históricamente complejo. Allí podría definirse su futuro en el torneo.
¡Calendario oficial! Fixture de Independiente Santa Fe en la Conmebol Libertadores
Fecha 1
Santa Fe vs Peñarol
9 de abril
21:00 (hora local – Colombia)
Fecha 2
Corinthians vs Santa Fe
15 de abril
21:30 (hora local – Brasil)
Fecha 3
Platense vs Santa Fe
29 de abril
19:00 (hora local – Argentina)
Fecha 4
Santa Fe vs Corinthians
6 de mayo
19:30 (hora local – Colombia)
Fecha 5
Santa Fe vs Platense
19 de mayo
19:00 (hora local – Colombia)
Fecha 6
Peñarol vs Santa Fe
27 de mayo
21:30 (hora local – Uruguay)