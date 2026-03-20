El camino internacional de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 ya está definido y presenta un calendario exigente desde la primera jornada. El conjunto ‘cardenal’ iniciará su participación en casa frente a Peñarol el próximo 9 de abril a las 21:00, en el estadio El Campín, un duelo clave para marcar el rumbo del grupo.

Santa Fe tiene un duro grupo en la Copa Conmebol Libertadores

Posteriormente, el equipo bogotano afrontará dos salidas consecutivas de alta dificultad. Primero visitará a Corinthians en Brasil el 15 de abril, y luego viajará a Argentina para medirse ante Platense el 29 del mismo mes. Estos compromisos serán determinantes para medir su capacidad de competir fuera de casa.

Para la segunda vuelta, Santa Fe regresará a Bogotá con la obligación de hacerse fuerte como local. Recibirá a Corinthians el 6 de mayo y posteriormente a Platense el 19 de mayo, dos partidos en los que sumar de a tres será fundamental para mantener vivas las aspiraciones de clasificación.

El cierre del grupo será en condición de visitante ante Peñarol, el 27 de mayo en Montevideo, un escenario históricamente complejo. Allí podría definirse su futuro en el torneo.

¡Calendario oficial! Fixture de Independiente Santa Fe en la Conmebol Libertadores

Fecha 1

Santa Fe vs Peñarol

9 de abril

21:00 (hora local – Colombia)

Fecha 2

Corinthians vs Santa Fe

15 de abril

21:30 (hora local – Brasil)

Fecha 3

Platense vs Santa Fe

29 de abril

19:00 (hora local – Argentina)

Fecha 4

Santa Fe vs Corinthians

6 de mayo

19:30 (hora local – Colombia)

Fecha 5

Santa Fe vs Platense

19 de mayo

19:00 (hora local – Colombia)

Fecha 6

Peñarol vs Santa Fe

27 de mayo

21:30 (hora local – Uruguay)